https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/uverenno-v-buduschee-kak-poborot-bolezn-i-ispolnit-mechty-1038957876.html

Уверенно в будущее: как побороть болезнь и исполнить мечты

Уверенно в будущее: как побороть болезнь и исполнить мечты

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" совместно с информационным агентством Sputnik Абхазия и телеканалом "Абаза ТВ" запустили проект "Плоды добра". 04.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-04T16:54+0300

2022-05-04T16:54+0300

2022-05-04T18:06+0300

в абхазии

спасем жизнь вместе

культурно-благотворительный фонд "ашана"

абхазия

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Проект посвящен подопечным фонда "Ашана", чья жизнь кардинально изменилась. Третья героиня проекта Алена Шинкуба.Асмат Цвижба, SputnikБолезнь, изменившая жизньДлинноволосая девушка с ярко-голубыми глазами и точеной фигурой еще несколько лет назад не смогла бы прийти к нам на интервью самостоятельно.До 14 лет Алена ничем не отличалась от сверстников, пока однажды не почувствовала боли в ноге. Боли усиливались, родители обратились к местным врачам, за месяц было проведено много процедур, но понять, в чем причина, так и не удалось.Когда Алене исполнилось 16 семья обратилась за помощью в фонд "Ашана". Девушка признается, что родителям пришлось уговаривать ее, так как она не хотела рассказывать о своей жизни и проблемах.Деньги, необходимые на операцию, более 400 000 рублей были собраны в короткий срок и Алену отправили на лечение в Ярославль.Так же, как всеАлена успела попасть на выпускной, поступила в колледж, а затем и в институт. Она получила профессию бухгалтера, как и мечтала подростком, но сейчас работает администратором в столичной гостинице.Алене 25. У нее стабильная работа, друзья, и она говорит, что главной цели – стать здоровой – она уже достигла, а теперь просто хочет жить обычной жизнью сверстников.Алена подчеркнула, что ее жизнь кардинально изменилась после обращения в фонд "Ашана"."Спасибо всем, кто мне помог. Меня настолько тепло приняли, что я все страхи отбросила", – добавила она.Цель совместного проекта культурно-благотворительного фонда "Ашана", информационного агентства Sputnik и телеканала "Абаза ТВ" – узнать и рассказать о том, как изменилась жизнь подопечных фонда после оказания им помощи.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/spasti-serdtse-devochka-s-redkim-zabolevaniem-voploschaet-mechty-v-realnost-1038403550.html

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спасем жизнь вместе, культурно-благотворительный фонд "ашана", абхазия