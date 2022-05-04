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Уверенно в будущее: как побороть болезнь и исполнить мечты
Уверенно в будущее: как побороть болезнь и исполнить мечты
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" совместно с информационным агентством Sputnik Абхазия и телеканалом "Абаза ТВ" запустили проект "Плоды добра". 04.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-04T16:54+0300
2022-05-04T16:54+0300
2022-05-04T18:06+0300
в абхазии
спасем жизнь вместе
культурно-благотворительный фонд "ашана"
абхазия
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Проект посвящен подопечным фонда "Ашана", чья жизнь кардинально изменилась. Третья героиня проекта Алена Шинкуба.Асмат Цвижба, SputnikБолезнь, изменившая жизньДлинноволосая девушка с ярко-голубыми глазами и точеной фигурой еще несколько лет назад не смогла бы прийти к нам на интервью самостоятельно.До 14 лет Алена ничем не отличалась от сверстников, пока однажды не почувствовала боли в ноге. Боли усиливались, родители обратились к местным врачам, за месяц было проведено много процедур, но понять, в чем причина, так и не удалось.Когда Алене исполнилось 16 семья обратилась за помощью в фонд "Ашана". Девушка признается, что родителям пришлось уговаривать ее, так как она не хотела рассказывать о своей жизни и проблемах.Деньги, необходимые на операцию, более 400 000 рублей были собраны в короткий срок и Алену отправили на лечение в Ярославль.Так же, как всеАлена успела попасть на выпускной, поступила в колледж, а затем и в институт. Она получила профессию бухгалтера, как и мечтала подростком, но сейчас работает администратором в столичной гостинице.Алене 25. У нее стабильная работа, друзья, и она говорит, что главной цели – стать здоровой – она уже достигла, а теперь просто хочет жить обычной жизнью сверстников.Алена подчеркнула, что ее жизнь кардинально изменилась после обращения в фонд "Ашана"."Спасибо всем, кто мне помог. Меня настолько тепло приняли, что я все страхи отбросила", – добавила она.Цель совместного проекта культурно-благотворительного фонда "Ашана", информационного агентства Sputnik и телеканала "Абаза ТВ" – узнать и рассказать о том, как изменилась жизнь подопечных фонда после оказания им помощи.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/spasti-serdtse-devochka-s-redkim-zabolevaniem-voploschaet-mechty-v-realnost-1038403550.html
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спасем жизнь вместе, культурно-благотворительный фонд "ашана", абхазия
Уверенно в будущее: как побороть болезнь и исполнить мечты
16:54 04.05.2022 (обновлено: 18:06 04.05.2022)
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" совместно с информационным агентством Sputnik Абхазия и телеканалом "Абаза ТВ" запустили проект "Плоды добра".
Проект посвящен подопечным фонда "Ашана", чья жизнь кардинально изменилась. Третья героиня проекта Алена Шинкуба.
Болезнь, изменившая жизнь
Длинноволосая девушка с ярко-голубыми глазами и точеной фигурой еще несколько лет назад не смогла бы прийти к нам на интервью самостоятельно.
До 14 лет Алена ничем не отличалась от сверстников, пока однажды не почувствовала боли в ноге. Боли усиливались, родители обратились к местным врачам, за месяц было проведено много процедур, но понять, в чем причина, так и не удалось.
Здоровье девушки ухудшилось, педиатры выявили в ноге гной и экстренно провели несколько операций, но и после них ничего не изменилось. Девочку отпустили домой, ей пришлось передвигаться на костылях. Диагноз был поставлен – остеомиелит бедренных костей.
Когда Алене исполнилось 16 семья обратилась за помощью в фонд "Ашана". Девушка признается, что родителям пришлось уговаривать ее, так как она не хотела рассказывать о своей жизни и проблемах.
Деньги, необходимые на операцию, более 400 000 рублей были собраны в короткий срок и Алену отправили на лечение в Ярославль.
"Там мне сделали три операции, я пролежала около месяца и, наконец, смогла сама без костылей сделать первые шаги. Это были непередаваемые эмоции, потому что у меня уже опускались руки", – рассказала девушка.
Так же, как все
Алена успела попасть на выпускной, поступила в колледж, а затем и в институт. Она получила профессию бухгалтера, как и мечтала подростком, но сейчас работает администратором в столичной гостинице.
Алене 25. У нее стабильная работа, друзья, и она говорит, что главной цели – стать здоровой – она уже достигла, а теперь просто хочет жить обычной жизнью сверстников.
"Раньше было сложно, потому что практически все время я сидела дома, мне даже не хотелось никуда выходить, потому что ты себя загоняешь в рамки. Даже со сверстниками лишний раз общаться не хочется или идти в школу. Мне не хотелось, чтоб мне сочувствовали", – призналась она.
Алена подчеркнула, что ее жизнь кардинально изменилась после обращения в фонд "Ашана".
"Спасибо всем, кто мне помог. Меня настолько тепло приняли, что я все страхи отбросила", – добавила она.
Цель совместного проекта культурно-благотворительного фонда "Ашана", информационного агентства Sputnik и телеканала "Абаза ТВ" – узнать и рассказать о том, как изменилась жизнь подопечных фонда после оказания им помощи.