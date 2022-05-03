https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/oreol-khoroshikh-vpechatleniy-press-konferentsiya-akterov-volkovskogo-teatra-v-abkhazii-1038948167.html

Ореол хороших впечатлений: пресс-конференция актеров Волковского театра в Абхазии

Ореол хороших впечатлений: пресс-конференция актеров Волковского театра в Абхазии

В рамках программы “Большие гастроли” в Абхазию приехал первый профессиональный российский театр, который покажет на сцене РУСДРАМа четыре спектакля. 03.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Во вторник 3 мая в Русском театре Искандера труппа Волковского театра провела пресс-конференцию, на которой рассказала о гастролях и впечатлениях от Абхазии.По словам директора РУСДРАМа Ираклия Хинтба, Волковский театр подготовил разнообразную репертуарную палитру, которая состоит из четырех спектаклей.“Я с большим волнением, с радостью и интересом ждал этих гастролей, как и зрители Абхазии, потому что о Волковском театре слышали все”, - признался он.Режиссер Волковского театра Сергей Пускепалис отметил, что для гастролей специально выбрали спектакли разных жанров, по произведениям и классической, и современной литературы.Пускепалис подчеркнул, что труппа театра рада оказаться в Абхазии и признался, что сам испытывает особую любовь к республике.“Мы очень рады оказаться в столь юном театре, столкнуться со столь теплым приемом. Мне кажется очень важно, когда желание населения учитывается нашими руководителями, это в первую очередь Министерствами культуры Российской Федерации и Абхазии. Встречное движение находит свою реализацию. Надеемся, что сегодняшние, завтрашние и послезавтрашние спектакли останутся для вас ореолом хороших впечатлений, дружбы, удовольствия”, - сказал Пускепалис.Заслуженная артистка Российской Федерации Ирина Чельцова с нетерпением ждала абхазских гастролей. Она посетила республику 35 лет назад, тогда еще в составе Белорусского театра.Чельцова пригласила абхазских зрителей на спектакль “Земля Эльзы”, в котором она исполняет главную женскую роль.“Приходите обязательно на спектакль, иначе вы многое потеряете. Если говорить о спектакле “Земля Эльзы”, то наш спектакль про любовь взрослых. Право любить имеют и люди после 70. “Эльза” для меня - особый спектакль. Мне хочется сказать всем-всем: ребятки, не будьте такими жестокими. Будьте внимательны к тем, кому вы обязаны тем, что живете”, - отметила Чельцова.Директор Волковского театра Айрат Тухватуллин подарил Ираклию Хинтба книгу о Федоре Волкове и вечный календарь с символикой театра.“Это объяснение того, что театр вечен”, - пояснил Тухватулин и поблагодарил абхазских коллег за теплый прием.Он выразил надежду, что труппа РУСДРАМа еще не раз приедет со спектаклями в Волковский театр. Тухватуллин подчеркнул, что абхазский театр был на высоте и оставил неизгладимые впечатления своей постановкой в рамках фестиваля Русских театров зарубежья.“Надеемся, что в такой же замечательной атмосфере пройдут и наши гастроли, и мы разъедемся друзьями”, - добавил он.Абхазские гастроли Волковского театра продлятся со 2 по 5 мая. Актеры старейшего театра в России покажут на сцене Русского театра драмы имени Фазиля Искандера четыре спектакля.2 мая абхазскому зрителю представили комедию “Предстоящее событие”. Впереди спектакли "Калина красная" по Шукшину, мелодрама "Земля Эльзы" и фолк-рок мюзикл "Некрасов".Волковский театр с гастролями приехал в Абхазию впервые. Мероприятие проходит в рамках программы "Большие гастроли", которая реализуется Росконцертом по поручению Министерства культуры России при поддержке Минкультуры Абхазии.

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