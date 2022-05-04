https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/vs-rossii-unichtozhili-shest-zhd-podstantsiy-ukrainy-po-kotorym-shlo-oruzhie-1038951357.html

ВС России уничтожили шесть ж/д подстанций Украины, по которым шло оружие

ВС России уничтожили шесть ж/д подстанций Украины, по которым шло оружие

С начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 706 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных... 04.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-04T10:52+0300

2022-05-04T10:52+0300

2022-05-04T11:29+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

политика

министерство обороны рф

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СУХУМ, 4 мая – Sputnik. Российские военные ударами высокоточного оружия большой дальности уничтожили шесть тяговых электроподстанций на железных дорогах, через которые украинской группировке войск в Донбассе поставлялись вооружения и боеприпасы производства США и Европы, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Ракетные войска России также уничтожили четыре района сосредоточения сил и техники противника, а также два командных пункта украинских войск, батарею "Градов", батарею "Гвоздик" и батарею гаубиц, отметил Конашенков."Ракетными войсками поражены два командных пункта подразделений ВСУ, батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", батарея самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика", батарея гаубиц Д-30, а также четыре района сосредоточения живой силы и военной техники", – добавил Конашенков.Российская авиация за ночь поразила 40 военных объектов в ходе специальной военной операции на Украине. С начала операции уничтожены 2807 танков и других боевых бронированных машин, 321 установка реактивных систем залпового огня, 1279 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2609 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/vs-rossii-unichtozhili-stantsiyu-kontrbatareynoy-borby-amerikanskogo-proizvodstva-1038947968.html

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россия, украина, политика, министерство обороны рф