https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/abkhazskie-ispolniteli-vystupyat-na-mezhdunarodnoy-stsene-bessmertnogo-polka-v-moskve-1038979176.html

Абхазские исполнители выступят на международной сцене "Бессмертного Полка" в Москве

Абхазские исполнители выступят на международной сцене "Бессмертного Полка" в Москве

В день празднования Победы в Великой Отечественной войне в Москве впервые откроется Международная сцена "Бессмертного Полка". 05.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-05T20:35+0300

2022-05-05T20:35+0300

2022-05-05T22:13+0300

вов

москва

культура

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/05/1038978575_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_85cf3e3de287fd50ac41b660aa0052b6.jpg

СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Абхазские исполнители Артур Лакрба, Мана и Дмитрий Пипия выступят на международной сцене "Бессмертного Полка" в Москве 9 мая, об этом Sputnik сообщили певец, композитор и заслуженный артист Абхазии Артур Лакрба и певица Мана (Манана Братухина).На концерте будет исполнено четыре песни, одна из которых - на абхазском языке.Артур Лакрба отметил, что выступление на сцене "Бессмертного Полка" большая честь и выразил благодарность за приглашение помощнику руководителя представительства Россотруничества в Абхазии Евгению Павлову.Певица Мана в свою очередь поделилась эмоциями в преддверии концерта, отметив, что "испытывает гордость" представлять Абхазию на сцене международного проекта.Международная сцена "Бессмертного Полка" впервые откроется в Москве 9 мая. Для участия в концертной программе приглашены звезды российской эстрады и музыканты, исполнители, творческие коллективы из 61 страны мира.Народный артист СССР Василий Лановой впервые озвучил приглашение творческим делегациям со всего мира приехать в столицу России на торжество, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в 2020 году, однако тогда масштабному празднованию помешала пандемия COVID-19.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/startovala-aktsiya-bessmertnyy-polk-abkhazii-onlayn-1038966920.html

москва

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вов, москва, культура, абхазия