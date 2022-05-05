https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/startovala-aktsiya-bessmertnyy-polk-abkhazii-onlayn-1038966920.html

Стартовала акция "Бессмертный полк Абхазии онлайн"

Стартовала акция "Бессмертный полк Абхазии онлайн"

Составитель и издатель аудиокниги – Национальный фонд поддержки социальных программ России. 05.05.2022, Sputnik Абхазия

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вов

в абхазии

бессмертный полк

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СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Стартовала акция "Бессмертный полк Абхазии онлайн", сообщает Русская община Абхазии. Онлайн-акция приурочена к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.Все желающие могут принять участие в проекте, внести свой вклад в сохранение памяти о тех, кто погиб, защищая Родину. Главная цель проекта "Книга Памяти Абхазии" – собрать информацию об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и ветеранах-участниках локальных войн и конфликтов.Проект "Книга Памяти Абхазии" был создан в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов по инициативе общественных организаций "Русская община Абхазии", "Черноморское казачье войско Абхазии", "Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий", Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией "Отечество", Агентства правительственной связи Абхазии и при поддержке Министерства обороны республики, Государственного музея Боевой Славы имени В.Г. Ардзинба, Посольства России в Абхазии и представительства Россотрудничества в Абхазии.Аудиокнига рассказывает о жителях Абхазии, которые принимали участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и об их вкладе в общую победу над фашизмом.В первую очередь книга рассчитана на подрастающее поколение Абхазии.Книгу можно послушать в режиме онлайн на сайте и официальных страницах Русской общины в социальных сетях. При составлении аудиокниги Национальным фондом поддержки социальных программ России была проведена большая исследовательская работа с материалами архива Министерства обороны России. В Великой Отечественной войне участвовало более 55 тысяч жителей Абхазии. 17, 5 тысячи из них так и не вернулись домой, погибнув на полях сражений или пропав без вести.22 жителя Абхазии удостоены звания Героя Советского Союза. Трое жителей Абхазии стали полными кавалерами ордена Славы, что приравнивается к званию Героя Советского Союза.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20210506/Kniga-Pamyati-Abkhazii-soberet-svoy-Bessmertnyy-polk-1032364564.html

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