https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/startovala-aktsiya-bessmertnyy-polk-abkhazii-onlayn-1038966920.html
Стартовала акция "Бессмертный полк Абхазии онлайн"
Стартовала акция "Бессмертный полк Абхазии онлайн"
Составитель и издатель аудиокниги – Национальный фонд поддержки социальных программ России. 05.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-05T12:35+0300
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вов
в абхазии
бессмертный полк
абхазия
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СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Стартовала акция "Бессмертный полк Абхазии онлайн", сообщает Русская община Абхазии. Онлайн-акция приурочена к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.Все желающие могут принять участие в проекте, внести свой вклад в сохранение памяти о тех, кто погиб, защищая Родину. Главная цель проекта "Книга Памяти Абхазии" – собрать информацию об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и ветеранах-участниках локальных войн и конфликтов.Проект "Книга Памяти Абхазии" был создан в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов по инициативе общественных организаций "Русская община Абхазии", "Черноморское казачье войско Абхазии", "Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий", Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией "Отечество", Агентства правительственной связи Абхазии и при поддержке Министерства обороны республики, Государственного музея Боевой Славы имени В.Г. Ардзинба, Посольства России в Абхазии и представительства Россотрудничества в Абхазии.Аудиокнига рассказывает о жителях Абхазии, которые принимали участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и об их вкладе в общую победу над фашизмом.В первую очередь книга рассчитана на подрастающее поколение Абхазии.Книгу можно послушать в режиме онлайн на сайте и официальных страницах Русской общины в социальных сетях. При составлении аудиокниги Национальным фондом поддержки социальных программ России была проведена большая исследовательская работа с материалами архива Министерства обороны России. В Великой Отечественной войне участвовало более 55 тысяч жителей Абхазии. 17, 5 тысячи из них так и не вернулись домой, погибнув на полях сражений или пропав без вести.22 жителя Абхазии удостоены звания Героя Советского Союза. Трое жителей Абхазии стали полными кавалерами ордена Славы, что приравнивается к званию Героя Советского Союза.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/aktsiya-bessmertnyy-polk-proydet-v-abkhazii-9-maya-1038652257.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210506/Kniga-Pamyati-Abkhazii-soberet-svoy-Bessmertnyy-polk-1032364564.html
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вов, бессмертный полк, абхазия
Стартовала акция "Бессмертный полк Абхазии онлайн"
12:35 05.05.2022 (обновлено: 14:18 05.05.2022)
Составитель и издатель аудиокниги – Национальный фонд поддержки социальных программ России.
СУХУМ, 5 мая – Sputnik.
Стартовала акция "Бессмертный полк Абхазии онлайн", сообщает
Русская община Абхазии.
Онлайн-акция приурочена к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Все желающие могут принять участие в проекте, внести свой вклад в сохранение памяти о тех, кто погиб, защищая Родину.
Группа "Бессмертный полк Абхазии онлайн" работает в рамках реализации онлайн-акции интернет-портала "Книга Памяти Абхазии". В нее по состоянию на 5 мая входит более 1000 участников, в основном это граждане Абхазии и России, постоянно проживающие в республике.
Главная цель проекта "Книга Памяти Абхазии" – собрать информацию об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и ветеранах-участниках локальных войн и конфликтов.
Проект "Книга Памяти Абхазии" был создан в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов по инициативе общественных организаций "Русская община Абхазии", "Черноморское казачье войско Абхазии", "Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий", Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией "Отечество", Агентства правительственной связи Абхазии и при поддержке Министерства обороны республики, Государственного музея Боевой Славы имени В.Г. Ардзинба, Посольства России в Абхазии и представительства Россотрудничества в Абхазии.
Кроме того, сообщается, что в преддверии 77-летия Победы в Великой Отечественной войне на сайте Русской общины Абхазии опубликована аудиоверсия книги "Герои Абхазии. Великая Отечественная война".
Аудиокнига рассказывает о жителях Абхазии, которые принимали участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и об их вкладе в общую победу над фашизмом.
В первую очередь книга рассчитана на подрастающее поколение Абхазии.
Книгу можно послушать в режиме онлайн на сайте и официальных страницах Русской общины в социальных сетях.
При составлении аудиокниги Национальным фондом поддержки социальных программ России была проведена большая исследовательская работа с материалами архива Министерства обороны России.
В Великой Отечественной войне участвовало более 55 тысяч жителей Абхазии. 17, 5 тысячи из них так и не вернулись домой, погибнув на полях сражений или пропав без вести.
22 жителя Абхазии удостоены звания Героя Советского Союза. Трое жителей Абхазии стали полными кавалерами ордена Славы, что приравнивается к званию Героя Советского Союза.