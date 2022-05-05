https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/beslan-bigvava-vosstanovlen-v-dolzhnosti-glavy-ochamchyrskogo-rayona-1038970202.html

Беслан Бигвава восстановлен в должности главы Очамчырского района

Беслан Бигвава восстановлен в должности главы Очамчырского района

Беслан Бигвава был отстранен от должности 4 января этого года на время производства предварительного расследования по инциденту, произошедшему 1 января в одном... 05.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-05T13:06+0300

2022-05-05T13:06+0300

2022-05-05T13:09+0300

в абхазии

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очамчырский район

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аслан бжания

происшествия

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СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ, согласно которому Беслан Бигвава приступает к исполнению обязанностей главы Очамчырского района, сообщает пресс-служба главы государства. Беслан Бигвава был отстранен от должности главы Очамчырского района 4 января на время производства предварительного расследования по инциденту, произошедшему 1 января в одном из сухумских ресторанов.Следственный отдел Сухумского УВД возбудил уголовное дело, в рамках которого было установлено, что примерно в 02:00 1 января на территории отеля "Гаруда" в Сухуме в результате ссоры посетителей ресторана отеля, переросшей в драку, гражданин Цулукия Т. З. получил огнестрельное ранение.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/beslan-bigvava-obratilsya-k-zhitelyam-ochamchyry-posle-intsidenta-so-strelboy-1037045687.html

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очамчыра, очамчырский район, абхазия, аслан бжания, происшествия