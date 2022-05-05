https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/beslan-bigvava-vosstanovlen-v-dolzhnosti-glavy-ochamchyrskogo-rayona-1038970202.html
Беслан Бигвава восстановлен в должности главы Очамчырского района
Беслан Бигвава восстановлен в должности главы Очамчырского района
Беслан Бигвава был отстранен от должности 4 января этого года на время производства предварительного расследования по инциденту, произошедшему 1 января в одном... 05.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-05T13:06+0300
2022-05-05T13:06+0300
2022-05-05T13:09+0300
в абхазии
очамчыра
очамчырский район
абхазия
аслан бжания
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/1d/1032519167_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fbb5c1f38451406b46721dffd62d75e6.jpg
СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ, согласно которому Беслан Бигвава приступает к исполнению обязанностей главы Очамчырского района, сообщает пресс-служба главы государства. Беслан Бигвава был отстранен от должности главы Очамчырского района 4 января на время производства предварительного расследования по инциденту, произошедшему 1 января в одном из сухумских ресторанов.Следственный отдел Сухумского УВД возбудил уголовное дело, в рамках которого было установлено, что примерно в 02:00 1 января на территории отеля "Гаруда" в Сухуме в результате ссоры посетителей ресторана отеля, переросшей в драку, гражданин Цулукия Т. З. получил огнестрельное ранение.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/beslan-bigvava-obratilsya-k-zhitelyam-ochamchyry-posle-intsidenta-so-strelboy-1037045687.html
очамчыра
очамчырский район
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/1d/1032519167_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_59a10ca81536af30ac44fbc57b6798f5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
очамчыра, очамчырский район, абхазия, аслан бжания, происшествия
Беслан Бигвава восстановлен в должности главы Очамчырского района
13:06 05.05.2022 (обновлено: 13:09 05.05.2022)
Беслан Бигвава был отстранен от должности 4 января этого года на время производства предварительного расследования по инциденту, произошедшему 1 января в одном из сухумских ресторанов.
СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ, согласно которому Беслан Бигвава приступает к исполнению обязанностей главы Очамчырского района, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент также подписал указ об освобождении первого заместителя главы администрации Очамчырского района Артемона Габелая от исполнения обязанностей главы.
Беслан Бигвава был отстранен от должности главы Очамчырского района 4 января на время производства предварительного расследования по инциденту, произошедшему 1 января в одном из сухумских ресторанов.
Следственный отдел Сухумского УВД возбудил уголовное дело, в рамках которого было установлено, что примерно в 02:00 1 января на территории отеля "Гаруда" в Сухуме в результате ссоры посетителей ресторана отеля, переросшей в драку, гражданин Цулукия Т. З. получил огнестрельное ранение.