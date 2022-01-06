Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/beslan-bigvava-obratilsya-k-zhitelyam-ochamchyry-posle-intsidenta-so-strelboy-1037045687.html
Беслан Бигвава обратился к жителям Очамчыры после инцидента со стрельбой
Беслан Бигвава обратился к жителям Очамчыры после инцидента со стрельбой
Глава Очамчырского района отстранен от должности на время производства предварительного расследования по инциденту, произошедшему 1 января в одном из сухумских... 06.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-06T18:22+0300
2022-01-06T18:22+0300
в абхазии
происшествия
мвд абхазии
очамчырский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102547/78/1025477855_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a3d2cea0156e2f712a16b97d32a279d5.jpg
СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Беслан Бигвава обратился к жителям Очамчыры в связи с инцидентом, произошедшим 1 января в сухумском ресторане "Гаруда". Его обращение опубликовано в Telegram-канале агентства "Апсныпресс". Бигвава поблагодарил очамчырцев и жителей района за оценку его работы и поддержку, оказанную в трудную минуту. "Конечно, я знал и чувствовал вашу поддержку, но честно признаюсь, не ожидал, что она настолько велика. Хочу у каждого из вас попросить прощения за инцидент, который не должен был произойти! Обращаюсь к вам с просьбой проявить выдержку и терпение, не реагировать на дерзкие выпады анонимов в интернете и дождаться окончания следственных мероприятий", - отметил Беслан Бигвава.В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным отделом 1 января 2022 года, установлено, что гражданин Цулукия Т. З. получил огнестрельное ранение примерно в 02:00 1 января на территории отеля "Гаруда" в Сухуме в результате ссоры посетителей ресторана отеля, переросшей в драку, пишет ведомство.Информация о том, что мужчина с огнестрельным ранением доставлен в Республиканскую больницу, поступила в дежурную часть столичного УВД в 02:40 1 января.В настоящее время правоохранители продолжают проводить мероприятия, направленные на установление обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/beslan-bigvava-dal-pokazaniya-po-delu-o-strelbe-v-restorane-sukhuma-1037025984.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-raneniya-muzhchiny-v-restorane-sukhuma-v-novogodnyuyu-noch-1037006083.html
очамчырский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102547/78/1025477855_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_031a73d07d03816971b8a5f58f534f07.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, мвд абхазии, очамчырский район

Беслан Бигвава обратился к жителям Очамчыры после инцидента со стрельбой

18:22 06.01.2022
© Sputnik / Томас ТхайцукАдминистрация города Очамчира
Администрация города Очамчира - Sputnik Абхазия, 1920, 06.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Глава Очамчырского района отстранен от должности на время производства предварительного расследования по инциденту, произошедшему 1 января в одном из сухумских ресторанов.
СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Беслан Бигвава обратился к жителям Очамчыры в связи с инцидентом, произошедшим 1 января в сухумском ресторане "Гаруда". Его обращение опубликовано в Telegram-канале агентства "Апсныпресс".
Беслан Бигвава - Sputnik Абхазия, 1920, 05.01.2022
В Абхазии
Беслан Бигвава дал показания по делу о стрельбе в ресторане Сухума
Вчера, 08:45
Бигвава поблагодарил очамчырцев и жителей района за оценку его работы и поддержку, оказанную в трудную минуту.
"Конечно, я знал и чувствовал вашу поддержку, но честно признаюсь, не ожидал, что она настолько велика. Хочу у каждого из вас попросить прощения за инцидент, который не должен был произойти! Обращаюсь к вам с просьбой проявить выдержку и терпение, не реагировать на дерзкие выпады анонимов в интернете и дождаться окончания следственных мероприятий", - отметил Беслан Бигвава.
Милиция - Sputnik Абхазия, 1920, 02.01.2022
В Абхазии
Уголовное дело возбуждено по факту ранения мужчины в ресторане Сухума в новогоднюю ночь
2 января, 11:56
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным отделом 1 января 2022 года, установлено, что гражданин Цулукия Т. З. получил огнестрельное ранение примерно в 02:00 1 января на территории отеля "Гаруда" в Сухуме в результате ссоры посетителей ресторана отеля, переросшей в драку, пишет ведомство.
Информация о том, что мужчина с огнестрельным ранением доставлен в Республиканскую больницу, поступила в дежурную часть столичного УВД в 02:40 1 января.
В настоящее время правоохранители продолжают проводить мероприятия, направленные на установление обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:23В ОДКБ оценили сроки присутствия миротворцев в Казахстане
20:18Насилие и агония: как проходят протесты в Казахстане
20:12Леонид Калашников: Запад всегда использует конфликты в своих целях
20:00Мировые цены на продовольствие достигли максимального уровня с 2011 года
19:10Останки 27 пропавших без вести во время войны в Абхазии опознаны в 2021 году
18:22Беслан Бигвава обратился к жителям Очамчыры после инцидента со стрельбой
18:00Кошкин о вероятности вхождения Грузии и Украины в НАТО
17:10Жители поселка Цандрыпш потребовали решить вопрос с дополнительным трансформатором
16:45Ущерб от беспорядков в Казахстане составил около $92 млн
16:00Константин Затулин о протестах в Казахстане и позиции Запада: похмелье после битвы
15:30Кедми: идея вступления в НАТО Украины, Грузии и Молдовы будет похоронена
14:50МИД России назвал события в Казахстане попыткой извне подорвать целостность страны
14:47Казахстанские СМИ сообщили о нападениях на врачей
13:50ОДКБ подтвердила участие белорусских миротворцев в Казахстане
13:33Аслан Бжания поздравил Хиблу Герзмава с днем рождения
13:00Курс биткоина опустился до месячного минимума на фоне событий в Казахстане
12:21Самолеты с миротворцами ОДКБ вылетают на помощь Казахстану: видео
11:53Энергоснабжение в Очамчырском районе восстановлено
11:14Энергетики приступили к ремонтным работам на ВЛ "Мыку"
10:43ОДКБ начала переброску миротворцев в Казахстан