https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/beslan-bigvava-obratilsya-k-zhitelyam-ochamchyry-posle-intsidenta-so-strelboy-1037045687.html

Беслан Бигвава обратился к жителям Очамчыры после инцидента со стрельбой

Беслан Бигвава обратился к жителям Очамчыры после инцидента со стрельбой

Глава Очамчырского района отстранен от должности на время производства предварительного расследования по инциденту, произошедшему 1 января в одном из сухумских... 06.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-06T18:22+0300

2022-01-06T18:22+0300

2022-01-06T18:22+0300

в абхазии

происшествия

мвд абхазии

очамчырский район

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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Беслан Бигвава обратился к жителям Очамчыры в связи с инцидентом, произошедшим 1 января в сухумском ресторане "Гаруда". Его обращение опубликовано в Telegram-канале агентства "Апсныпресс". Бигвава поблагодарил очамчырцев и жителей района за оценку его работы и поддержку, оказанную в трудную минуту. "Конечно, я знал и чувствовал вашу поддержку, но честно признаюсь, не ожидал, что она настолько велика. Хочу у каждого из вас попросить прощения за инцидент, который не должен был произойти! Обращаюсь к вам с просьбой проявить выдержку и терпение, не реагировать на дерзкие выпады анонимов в интернете и дождаться окончания следственных мероприятий", - отметил Беслан Бигвава.В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным отделом 1 января 2022 года, установлено, что гражданин Цулукия Т. З. получил огнестрельное ранение примерно в 02:00 1 января на территории отеля "Гаруда" в Сухуме в результате ссоры посетителей ресторана отеля, переросшей в драку, пишет ведомство.Информация о том, что мужчина с огнестрельным ранением доставлен в Республиканскую больницу, поступила в дежурную часть столичного УВД в 02:40 1 января.В настоящее время правоохранители продолжают проводить мероприятия, направленные на установление обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/beslan-bigvava-dal-pokazaniya-po-delu-o-strelbe-v-restorane-sukhuma-1037025984.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-raneniya-muzhchiny-v-restorane-sukhuma-v-novogodnyuyu-noch-1037006083.html

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происшествия, мвд абхазии, очамчырский район