https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/grazhdanina-uzbekistana-zaderzhali-po-podozreniyu-v-sbyte-narkotikov-v-sukhume-1038979870.html

Гражданина Узбекистана задержали по подозрению в сбыте наркотиков в Сухуме

Гражданина Узбекистана задержали по подозрению в сбыте наркотиков в Сухуме

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения с целью сбыта, а равно сбыту наркотического вещества в крупном размере. 05.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-05T23:52+0300

2022-05-05T23:52+0300

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СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД совместно с СГБ задержали гражданина Узбекистана Сирдижоддина Жамолидинова по подозрению в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств путем "тайных закладок" в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба МВД. При личном досмотре у задержанного изъяли полиэтиленовые свертки с метадоном, согласно исследованию экспертно-криминалистического центра МВД.По словам задержанного, он приехал в Абхазию, чтобы распространять наркотики путем реализации тайных закладок. При его участии были изъяты ранее сделанные закладки на улице Бегуа. Аналогичные, уже готовые к реализации свертки обнаружены на улице Ардзинба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/grazhdane-uzbekistana-i-kyrgyzstana-zaderzhany-po-podozreniyu-v-sbyte-narkotikov-v-abkhazii-1038730607.html

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