https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/grazhdane-uzbekistana-i-kyrgyzstana-zaderzhany-po-podozreniyu-v-sbyte-narkotikov-v-abkhazii-1038730607.html

Граждане Узбекистана и Кыргызстана задержаны по подозрению в сбыте наркотиков в Абхазии

Граждане Узбекистана и Кыргызстана задержаны по подозрению в сбыте наркотиков в Абхазии

Общая масса изъятого у задержанных метадона составила свыше 197 грамм, а героина - свыше 18,5 грамм. 19.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-19T20:19+0300

2022-04-19T20:19+0300

2022-04-19T21:20+0300

в абхазии

служба безопасности республики абхазия

наркотики

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СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Сотрудники СГБ совместно с управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД задержали в Сухуме граждан Узбекистана Камронмирзо Турсункулова и Саида Улимхан Усмонова. Мужчины подозреваются в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств путем осуществления тайных закладок.При личном досмотре у Усмонова обнаружили наркотическое психотропное вещество. Усмонов и Турсункулов рассказали, что в Сухуме они осуществили примерно 150 тайных закладок. Правоохранители установили участки, где ранее были сделаны закладки с героином, и изъяли их.По итогам проведения оперативных мероприятий, были также выявлены и задержаны гражданки Кыргызстана Гульмира Жошбаева и Аруке Русланкызы.Общая масса изъятого метадона составила свыше 197 грамм, а героина свыше 18,5 грамм.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/sotrudniki-narkokontrolya-zaderzhali-zakladchikov-metadona-v-sele-khypsta-1038685761.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/mvd-abkhazii-zaderzhalo-dvukh-zakladchikov-narkotikov-v-agudzere-1038662840.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

служба безопасности республики абхазия, наркотики, мвд абхазии