Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/grazhdane-uzbekistana-i-kyrgyzstana-zaderzhany-po-podozreniyu-v-sbyte-narkotikov-v-abkhazii-1038730607.html
Граждане Узбекистана и Кыргызстана задержаны по подозрению в сбыте наркотиков в Абхазии
Граждане Узбекистана и Кыргызстана задержаны по подозрению в сбыте наркотиков в Абхазии
Общая масса изъятого у задержанных метадона составила свыше 197 грамм, а героина - свыше 18,5 грамм. 19.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-19T20:19+0300
2022-04-19T21:20+0300
в абхазии
служба безопасности республики абхазия
наркотики
мвд абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1b/1036936341_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3dd8fedd34bf86ad6ce0671d447eaae6.jpg
СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Сотрудники СГБ совместно с управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД задержали в Сухуме граждан Узбекистана Камронмирзо Турсункулова и Саида Улимхан Усмонова. Мужчины подозреваются в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств путем осуществления тайных закладок.При личном досмотре у Усмонова обнаружили наркотическое психотропное вещество. Усмонов и Турсункулов рассказали, что в Сухуме они осуществили примерно 150 тайных закладок. Правоохранители установили участки, где ранее были сделаны закладки с героином, и изъяли их.По итогам проведения оперативных мероприятий, были также выявлены и задержаны гражданки Кыргызстана Гульмира Жошбаева и Аруке Русланкызы.Общая масса изъятого метадона составила свыше 197 грамм, а героина свыше 18,5 грамм.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/sotrudniki-narkokontrolya-zaderzhali-zakladchikov-metadona-v-sele-khypsta-1038685761.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/mvd-abkhazii-zaderzhalo-dvukh-zakladchikov-narkotikov-v-agudzere-1038662840.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1b/1036936341_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ca498df6dd4698ec430594d973df80f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
служба безопасности республики абхазия, наркотики, мвд абхазии

Граждане Узбекистана и Кыргызстана задержаны по подозрению в сбыте наркотиков в Абхазии

20:19 19.04.2022 (обновлено: 21:20 19.04.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Служба госбезопасности Абхазии
Служба госбезопасности Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 19.04.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Общая масса изъятого у задержанных метадона составила свыше 197 грамм, а героина - свыше 18,5 грамм.
СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Сотрудники СГБ совместно с управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД задержали в Сухуме граждан Узбекистана Камронмирзо Турсункулова и Саида Улимхан Усмонова.
Милиция мигалка - Sputnik Абхазия, 1920, 16.04.2022
В Абхазии
Сотрудники наркоконтроля задержали закладчиков метадона в селе Хыпста
16 апреля, 18:55
Мужчины подозреваются в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств путем осуществления тайных закладок.
При личном досмотре у Усмонова обнаружили наркотическое психотропное вещество. Усмонов и Турсункулов рассказали, что в Сухуме они осуществили примерно 150 тайных закладок.
Правоохранители установили участки, где ранее были сделаны закладки с героином, и изъяли их.
Милиция МВД - Sputnik Абхазия, 1920, 14.04.2022
В Абхазии
МВД Абхазии задержало двух закладчиков наркотиков в Агудзере
14 апреля, 22:12
По итогам проведения оперативных мероприятий, были также выявлены и задержаны гражданки Кыргызстана Гульмира Жошбаева и Аруке Русланкызы.
У Русланкызы при личном досмотре обнаружили метадон массой свыше 22 грамм. По ее словам, она незаконно ввезла в Абхазию наркотик.
Общая масса изъятого метадона составила свыше 197 грамм, а героина свыше 18,5 грамм.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0