https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/grazhdane-uzbekistana-i-kyrgyzstana-zaderzhany-po-podozreniyu-v-sbyte-narkotikov-v-abkhazii-1038730607.html
Граждане Узбекистана и Кыргызстана задержаны по подозрению в сбыте наркотиков в Абхазии
Граждане Узбекистана и Кыргызстана задержаны по подозрению в сбыте наркотиков в Абхазии
Общая масса изъятого у задержанных метадона составила свыше 197 грамм, а героина - свыше 18,5 грамм. 19.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-19T20:19+0300
2022-04-19T20:19+0300
2022-04-19T21:20+0300
в абхазии
служба безопасности республики абхазия
наркотики
мвд абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1b/1036936341_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3dd8fedd34bf86ad6ce0671d447eaae6.jpg
СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Сотрудники СГБ совместно с управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД задержали в Сухуме граждан Узбекистана Камронмирзо Турсункулова и Саида Улимхан Усмонова. Мужчины подозреваются в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств путем осуществления тайных закладок.При личном досмотре у Усмонова обнаружили наркотическое психотропное вещество. Усмонов и Турсункулов рассказали, что в Сухуме они осуществили примерно 150 тайных закладок. Правоохранители установили участки, где ранее были сделаны закладки с героином, и изъяли их.По итогам проведения оперативных мероприятий, были также выявлены и задержаны гражданки Кыргызстана Гульмира Жошбаева и Аруке Русланкызы.Общая масса изъятого метадона составила свыше 197 грамм, а героина свыше 18,5 грамм.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/sotrudniki-narkokontrolya-zaderzhali-zakladchikov-metadona-v-sele-khypsta-1038685761.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/mvd-abkhazii-zaderzhalo-dvukh-zakladchikov-narkotikov-v-agudzere-1038662840.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1b/1036936341_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ca498df6dd4698ec430594d973df80f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
служба безопасности республики абхазия, наркотики, мвд абхазии
Граждане Узбекистана и Кыргызстана задержаны по подозрению в сбыте наркотиков в Абхазии
20:19 19.04.2022 (обновлено: 21:20 19.04.2022)
Общая масса изъятого у задержанных метадона составила свыше 197 грамм, а героина - свыше 18,5 грамм.
СУХУМ, 19 апр - Sputnik.
Сотрудники СГБ совместно с управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД задержали
в Сухуме граждан Узбекистана Камронмирзо Турсункулова и Саида Улимхан Усмонова.
Мужчины подозреваются в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств путем осуществления тайных закладок.
При личном досмотре у Усмонова обнаружили наркотическое психотропное вещество. Усмонов и Турсункулов рассказали, что в Сухуме они осуществили примерно 150 тайных закладок.
Правоохранители установили участки, где ранее были сделаны закладки с героином, и изъяли их.
По итогам проведения оперативных мероприятий, были также выявлены и задержаны гражданки Кыргызстана Гульмира Жошбаева и Аруке Русланкызы.
У Русланкызы при личном досмотре обнаружили метадон массой свыше 22 грамм. По ее словам, она незаконно ввезла в Абхазию наркотик.
Общая масса изъятого метадона составила свыше 197 грамм, а героина свыше 18,5 грамм.