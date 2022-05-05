https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/gudisa-agrba-vystupil-na-zasedanii-kassatsionnoy-kollegii-verkhovnogo-suda-1038975853.html
Гудиса Агрба выступил на заседании Кассационной коллегии Верховного суда
Гудиса Агрба выступил на заседании Кассационной коллегии Верховного суда
Кассационная коллегия Верховного суда по уголовным делам Абхазии рассматривает жалобу адвоката экс-министра культуры об изменении меры пресечения на домашний... 05.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-05T17:39+0300
2022-05-05T17:39+0300
2022-05-05T17:48+0300
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СУХУМ, 5 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Экс-министр культуры Гудиса Агрба выступил на заседании Кассационной коллегии Верховного суда по рассмотрению жалобы об изменении меры пресечения на домашний арест.Адвокат Агрба Тимур Тапагуа предъявил ходатайство об обжаловании решения Сухумского городского суда от 26 апреля, согласно которому бывший министр был взят под стражу до 19 июня. Он обвиняется в хищении и растрате госимущетсва.По мнению Тапагуа, у суда нет доказательств и оснований, что Агрба может скрыться от предварительного следствия и суда, продолжать преступную деятельность, угрожать и оказывать давление на свидетелей. Адвокат также подчеркнул, что его подзащитный не собирается скрываться от правосудия. Агрба имеет на иждивении двух малолетних детей, престарелых родителей с онкологическими заболеваниями, ранее к уголовной ответственности не привлекался, являлся по всем вызовам оперативных служб, сотрудничает со следствием, дает признательные показания и способствует расследованию преступления. Предположения обвинения, что Агрба, находясь под домашним арестом может выехать с территории Абхазии и скрыться, не обоснованы, считает Тапагуа, так как для этого у него было достаточно времени. Избрание меры пресечения по мотивам лишь тяжести преступления без учета обстоятельств недопустимо, заявил адвокат. Старший прокурор судебного управления Генеральной прокуратуры Нарт Ломия выступил против изменения меры пресечения и попросил не удовлетворять жалобу адвоката Тапагуа. Он объяснил, что на следующий день после возбуждения дела экс-министр был задержан на одном из постов ГАИ Абхазии и "намеревался скрыться с целью избежать привлечения к уголовной ответственности". Прокурор отметил, что у органов предварительного следствия есть все основания полагать, что, находясь под домашним арестом, Агрба предпримет попытки "по отчуждению имущества, на которое может быть наложен арест". Выслушав стороны, члены Кассационной коллегии удалились для принятия решения. Гудиса Агрба возглавлял Министерство культуры с июня 2020 года по февраль 2022. 20 апреля он был задержан по подозрению в хищении госимущества в особо крупном размере путем присвоения и растраты с использованием служебного положения. Материальный ущерб оценен следствием в 14,3 миллиона рублей. По этому делу также проходит Надир Джинал, который, по данным Генпрокуратуры, вступил с Гудисой Агрба в преступный сговор и заключил с ним договор о поставке светового и звукового оборудования по завышенной цене.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/eks-ministr-kultury-abkhazii-gudisa-agrba-vzyat-pod-strazhu-1038828244.html
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верховный суд абхазии, абхазия
Гудиса Агрба выступил на заседании Кассационной коллегии Верховного суда
17:39 05.05.2022 (обновлено: 17:48 05.05.2022)
Кассационная коллегия Верховного суда по уголовным делам Абхазии рассматривает жалобу адвоката экс-министра культуры об изменении меры пресечения на домашний арест на заседании 5 мая.
СУХУМ, 5 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Экс-министр культуры Гудиса Агрба выступил на заседании Кассационной коллегии Верховного суда по рассмотрению жалобы об изменении меры пресечения на домашний арест.
Адвокат Агрба Тимур Тапагуа предъявил ходатайство об обжаловании решения Сухумского городского суда от 26 апреля, согласно которому бывший министр был взят под стражу до 19 июня. Он обвиняется в хищении и растрате госимущетсва.
По мнению Тапагуа, у суда нет доказательств и оснований, что Агрба может скрыться от предварительного следствия и суда, продолжать преступную деятельность, угрожать и оказывать давление на свидетелей.
"Я осознаю всю ответственность за содеянное, понимаю. На протяжении двух-трех месяцев были беседы в качестве подозреваемого, я дал признательные показания, не менял их, не намерен менять их. Хотел бы просить рассмотреть возможность предоставления домашнего ареста, чтобы постараться исправить эту ситуацию. С моей стороны не было намерения присвоить эти средства, хотя по факту так оно и случилось, я намерен вернуть сумму в полном объеме в кратчайшие сроки. Это будет возможно сделать только, если я буду хотя бы под домашним арестом", –объяснил в суде Гудиса Агрба.
Адвокат также подчеркнул, что его подзащитный не собирается скрываться от правосудия. Агрба имеет на иждивении двух малолетних детей, престарелых родителей с онкологическими заболеваниями, ранее к уголовной ответственности не привлекался, являлся по всем вызовам оперативных служб, сотрудничает со следствием, дает признательные показания и способствует расследованию преступления.
Предположения обвинения, что Агрба, находясь под домашним арестом может выехать с территории Абхазии и скрыться, не обоснованы, считает Тапагуа, так как для этого у него было достаточно времени. Избрание меры пресечения по мотивам лишь тяжести преступления без учета обстоятельств недопустимо, заявил адвокат.
Старший прокурор судебного управления Генеральной прокуратуры Нарт Ломия выступил против изменения меры пресечения и попросил не удовлетворять жалобу адвоката Тапагуа.
Он объяснил, что на следующий день после возбуждения дела экс-министр был задержан на одном из постов ГАИ Абхазии и "намеревался скрыться с целью избежать привлечения к уголовной ответственности".
Прокурор отметил, что у органов предварительного следствия есть все основания полагать, что, находясь под домашним арестом, Агрба предпримет попытки "по отчуждению имущества, на которое может быть наложен арест".
"У меня было достаточно времени, чтобы скрыться из Абхазии, но я этого не сделал и делать не намерен. Я понимал, что будет уголовная ответственность. Все предельно ясно", – заявил экс-министр.
Выслушав стороны, члены Кассационной коллегии удалились для принятия решения.
Гудиса Агрба возглавлял Министерство культуры с июня 2020 года по февраль 2022.
20 апреля он был задержан по подозрению в хищении госимущества в особо крупном размере путем присвоения и растраты с использованием служебного положения. Материальный ущерб оценен следствием в 14,3 миллиона рублей. По этому делу также проходит Надир Джинал, который, по данным Генпрокуратуры, вступил с Гудисой Агрба в преступный сговор и заключил с ним договор о поставке светового и звукового оборудования по завышенной цене.