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Кове: есть хороший настрой на работу
Кове: есть хороший настрой на работу
Глава Министерства культуры Абхазии Даур Кове рассказал радио Sputnik о планах работы в сфере культуры. 05.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-05T11:35+0300
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"Очень важно понимать, какие у нас сегодня проблемы. Проблем хватает, но они все решаемы. Есть хороший настрой на работу. При правильном подходе мы покажем достаточно хороший результат. Мы будем все планировать при формировании бюджета на 2023 год", – отметил Кове. Министр культуры также прокомментировал обвинение его предшественника Гудисы Агрба в хищении госимущества. "Для нас это очень печальный факт. Мы все дружим, общаемся, это было очень неприятно для нас всех. Мы справимся с имеющимися ресурсами. Жизнь на этом не останавливается, шаг за шагом мы будем стараться реализовывать все те проекты, которые у нас есть", – сказал министр.Даур Кове с 2016 года занимал должность министра иностранных дел Абхазии. В ноябре 2021 года на этом посту его сменил Инал Ардзинба. После чего Кове был назначен замсекретаря Совбеза, а также проректором по международным связям и экономическим вопросам Абхазского госуниверситета.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/natsionalnaya-kartinnaya-galereya-budet-otkryta-v-sukhume-1038963960.html
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Кове: есть хороший настрой на работу
11:35 05.05.2022 (обновлено: 12:07 05.05.2022)
Глава Министерства культуры Абхазии Даур Кове рассказал радио Sputnik о планах работы в сфере культуры.
"Очень важно понимать, какие у нас сегодня проблемы. Проблем хватает, но они все решаемы. Есть хороший настрой на работу. При правильном подходе мы покажем достаточно хороший результат. Мы будем все планировать при формировании бюджета на 2023 год", – отметил Кове.
Министр культуры также прокомментировал обвинение его предшественника Гудисы Агрба в хищении госимущества.
"Для нас это очень печальный факт. Мы все дружим, общаемся, это было очень неприятно для нас всех. Мы справимся с имеющимися ресурсами. Жизнь на этом не останавливается, шаг за шагом мы будем стараться реализовывать все те проекты, которые у нас есть", – сказал министр.
Даур Кове с 2016 года занимал должность министра иностранных дел Абхазии. В ноябре 2021 года на этом посту его сменил Инал Ардзинба. После чего Кове был назначен замсекретаря Совбеза, а также проректором по международным связям и экономическим вопросам Абхазского госуниверситета.