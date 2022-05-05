https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/kulturno-blagotvoritelnyy-fond-ashana-podvel-itogi-raboty-za-desyat-let-1038978636.html

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" подвел итоги работы за десять лет

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" подвел итоги работы за десять лет

Основное направление деятельности благотворительного фонда – организация лечения тяжелобольных детей, проживающих на территории Абхазии, в лучших клиниках... 05.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-05T20:05+0300

2022-05-05T20:05+0300

2022-05-05T23:04+0300

в абхазии

спасем жизнь вместе

культурно-благотворительный фонд "ашана"

абхазия

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СУХУМ, 5 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" провел открытое отчетное собрание по итогам работы организации за десять лет.За это время фонд собрал 75 миллионов 645 тысяч 609 рублей. Был оплачен 501 курс лечения 323 детям и проведено более 200 благотворительных акций. Многие подопечные фонда вылечились окончательно, но некоторым еще предстоит поехать на лечение, другим требуется долгое, поэтапное лечение.Учредитель "Ашана" Беслан Шакая подчеркнул, что из-за пандемии представители фонда не встречались с общественностью больше двух лет, однако работа организации не прекращалась ни на час.Благотворительность – это не только миссия, спасающая детей, она делает сердца людей чище и делает их добрее, говорит он."Мы продолжаем наши традиционные акции "Копилка добра", "Спасем жизнь вместе", "Покупая помогай", медицинские проекты и так далее, проводим волонтерскую работу. Продолжаются наши партнерские отношения с международными благотворительными фондами, общественными организациями, торговыми предприятиями, банками, средствами массовой информации", - сказал учредитель КБФ "Ашана".Руководитель "Ашана" Мактина Джинджолия подчеркнула, что пандемия внесла коррективы в деятельность фонда.Мактина Джинджолия отметила важность того, что три года назад появилась возможность перечислять средства для подопечных фонда с помощью приложения Tooba. За это время удалось собрать более 5 миллионов 472 тысяч рублей.На мероприятии зрителям показали фильм, в котором подробно рассказывалось о работе фонда, после представители операторов сотовой связи Абхазии наградили самых милосердных абонентов. В завершении дипломы фонда вручили партнерам благотворительной организации.Собрать за 10 лет более 75,5 миллионов рублей стало возможным в том числе благодаря размещению информации о больных детях на площадках информационных партнеров организации.Во время мероприятия подопечная фонда Аслана Джинджолия в числе других СМИ вручила Sputnik Абхазия диплом главного информационного партнера за многолетнюю информационную поддержку.От имени агентства диплом принял руководитель пресс-центра Sputnik, а также член попечительского совета КБФ "Ашана" Инал Лазба."С первых дней создания информационного агентства Sputnik Абхазия, мы поддерживаем все акции Культурно-благотворительного фонда "Ашана", вот уже 8 лет. В этом году запущен спецпроект "Плоды добра", который на протяжении года рассказывает истории выздоровевших подопечных фонда "Ашана". Мы, журналисты, чувствуем на себе часть ответственности за судьбу детей, мы делаем все, чтобы наши материалы тронули сердца наших читателей и привлекали максимально участие общества в вашем добром деле", - подчеркнул Инал Лазба.Культурно-благотворительный фонд "Ашана" - некоммерческая организация, созданная бизнесменом Бесланом Шакая в 2008 году с целью оказания помощи нуждающимся категориям населения, а также для реализации социальных программ, направленных на оздоровление нации, духовное и нравственное развитие молодого поколения, сохранение абхазской культуры. Основное направление деятельности благотворительного фонда – организация лечения тяжелобольных детей, проживающих на территории Абхазии, в лучших клиниках России и мира.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/byt-kak-vse-kak-fond-ashana-podaril-novuyu-zhizn-alene-shinkuba-1038961548.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210913/Prilozhenie-dobra-fond-Ashana-vstretilsya-s-sozdatelyami-ploschadki-Tooba-1033198633.html

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спасем жизнь вместе, культурно-благотворительный фонд "ашана", абхазия