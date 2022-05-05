https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/natsisty-s-azovstali-predlozhili-obmenyat-mirnykh-grazhdan-na-produkty-i-medikamenty-1038969279.html

Нацисты с "Азовстали" предложили обменять мирных граждан на продукты и медикаменты

Нацисты с "Азовстали" предложили обменять мирных граждан на продукты и медикаменты

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 16 апреля сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов"*... 05.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-05T12:09+0300

2022-05-05T12:09+0300

2022-05-05T12:40+0300

военная спецоперация рф в донбассе

украина

россия

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/05/1038968738_0:69:3397:1980_1920x0_80_0_0_24ced00fb146d928f382c5ed8474d425.jpg

СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Нацисты "Азовстали" предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и медикаменты, сообщил РИА Новости представитель штаба операции по освобождению предприятия.Он отметил, что с такими же методами они сталкивались в Сирии, когда вели переговоры с игиловцами (ИГИЛ, террористическая организация, запрещена в РФ – ред.). "Те тоже предлагали менять медикаменты и продукты на освобождаемых ими людей по весу. Так что никакие они не "герои", как называет их Зеленский, – обычные террористы", – подчеркнул представитель штаба.Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что предложение боевиков, заблокированных на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе, обменять находящихся там мирных жителей на продукты и медикаменты является типичным поведением террористов."Типичное поведение террористов... Неужели еще кому-то непонятно, с кем столкнулись наши солдаты и офицеры на Украине?" - написал Володин в своем Telegram-канале, комментируя данное сообщение. Парламентарий обратил внимание, что сначала боевики заманили людей на территорию комбината, а затем отсиживались там, прикрываясь гражданскими, как живым щитом. "Теперь они хотят обменять на продукты питания, оценивая жизнь человека в 66,6 кг", – написал Володин.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 7 марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать.*Против боевиков "Азова" в России возбуждено уголовное дело

https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/s-territorii-azovstali-za-dva-dnya-vyshli-bolee-100-chelovek-1038933523.html

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, россия, министерство обороны рф