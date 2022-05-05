https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/ogranichenie-poletov-v-odinnadtsat-aeroportov-rossii-prodleno-do-13-maya-1038966063.html

Ограничение полетов в одиннадцать аэропортов России продлено до 13 мая

Ограничение полетов в одиннадцать аэропортов России продлено до 13 мая

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. 05.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-05T09:20+0300

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сочи

россия

санкции

аэропорт

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СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлен до 13 мая, сообщает Росавиация.Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Уточняется, что остальные аэропорты России, включая международные, работают штатно.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/turpotok-v-ritsinskiy-park-v-mae-2022-goda-v-dva-raza-prevysil-proshlogodniy-pokazatel-1038956657.html

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сочи, россия, санкции, аэропорт