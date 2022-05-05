https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/ogranichenie-poletov-v-odinnadtsat-aeroportov-rossii-prodleno-do-13-maya-1038966063.html
Ограничение полетов в одиннадцать аэропортов России продлено до 13 мая
Ограничение полетов в одиннадцать аэропортов России продлено до 13 мая
Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. 05.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-05T09:20+0300
2022-05-05T09:20+0300
2022-05-05T10:15+0300
сочи
россия
санкции
аэропорт
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СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлен до 13 мая, сообщает Росавиация.Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Уточняется, что остальные аэропорты России, включая международные, работают штатно.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/turpotok-v-ritsinskiy-park-v-mae-2022-goda-v-dva-raza-prevysil-proshlogodniy-pokazatel-1038956657.html
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сочи, россия, санкции, аэропорт
Ограничение полетов в одиннадцать аэропортов России продлено до 13 мая
09:20 05.05.2022 (обновлено: 10:15 05.05.2022)
Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам.
СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлен до 13 мая, сообщает Росавиация.
Режим временного ограничения на полеты продлен в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Уточняется, что остальные аэропорты России, включая международные, работают штатно.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.