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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 6 мая
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 6 мая
На Черноморском побережье Абхазии ожидается переменная облачность. 05.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-05T19:35+0300
2022-05-05T19:35+0300
2022-05-05T19:55+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 5 мая - Sputnik. В пятницу, 6 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами ночью и утром возможен слабый дождь, туман с моросью, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - повышенная. Ветер слабый и умеренный, 2-5 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 6 мая
19:35 05.05.2022 (обновлено: 19:55 05.05.2022)
На Черноморском побережье Абхазии ожидается переменная облачность.
СУХУМ, 5 мая - Sputnik. В пятницу, 6 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами ночью и утром возможен слабый дождь, туман с моросью, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - повышенная.
Ветер слабый и умеренный, 2-5 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.