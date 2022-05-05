https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-6-maya-1038978396.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 6 мая

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 6 мая

На Черноморском побережье Абхазии ожидается переменная облачность. 05.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-05T19:35+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 5 мая - Sputnik. В пятницу, 6 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами ночью и утром возможен слабый дождь, туман с моросью, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - повышенная. Ветер слабый и умеренный, 2-5 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии