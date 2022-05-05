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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/raketnye-voyska-rossii-unichtozhili-dve-puskovye-ustanovki-kompleksa-tochka-u-1038967154.html
Ракетные войска России уничтожили две пусковые установки комплекса "Точка-У"
Ракетные войска России уничтожили две пусковые установки комплекса "Точка-У"
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются... 05.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-05T10:43+0300
2022-05-05T11:11+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Ракетные войска России уничтожили два пункта управления украинских войск, две пусковые установки и транспортно-заряжающую машину ракетного комплекса "Точка-У", а также артиллерийскую батарею, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками в течение ночи поражены два пункта управления ВСУ, артиллерийская батарея на огневой позиции, а также две пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса "Точка-У", - сказал Конашенков на брифинге.Он также отметил, что российские средства ПВО сбили еще три самолета ВВС Украины, в том числе один Су-24 в районе острова Змеиный. За ночь было уничтожено 32 украинских пункта управления, пять складов, более 600 националистов и 61 единица техники.Всего с начала спецоперации российские военные уничтожили почти 150 самолетов, а также 112 вертолетов и 726 беспилотников.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/vs-rossii-unichtozhili-s-nachala-spetsoperatsii-146-ukrainskikh-voennykh-samoletov-1038964778.html
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россия, украина, министерство обороны рф

Ракетные войска России уничтожили две пусковые установки комплекса "Точка-У"

10:43 05.05.2022 (обновлено: 11:11 05.05.2022)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОстатки украинских ракет "Точка-У" на территории ДНР
Остатки украинских ракет Точка-У на территории ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 05.05.2022
© Sputnik / Илья Питалев
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Ракетные войска России уничтожили два пункта управления украинских войск, две пусковые установки и транспортно-заряжающую машину ракетного комплекса "Точка-У", а также артиллерийскую батарею, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками в течение ночи поражены два пункта управления ВСУ, артиллерийская батарея на огневой позиции, а также две пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса "Точка-У", - сказал Конашенков на брифинге.
Он также отметил, что российские средства ПВО сбили еще три самолета ВВС Украины, в том числе один Су-24 в районе острова Змеиный. За ночь было уничтожено 32 украинских пункта управления, пять складов, более 600 националистов и 61 единица техники.
РСЗО Град НМ ДНР в районе села Новотроицкое - Sputnik Абхазия, 1920, 04.05.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
ВС России уничтожили с начала спецоперации 146 украинских военных самолетов
Вчера, 21:32
Всего с начала спецоперации российские военные уничтожили почти 150 самолетов, а также 112 вертолетов и 726 беспилотников.
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