https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/raketnye-voyska-rossii-unichtozhili-dve-puskovye-ustanovki-kompleksa-tochka-u-1038967154.html

Ракетные войска России уничтожили две пусковые установки комплекса "Точка-У"

Ракетные войска России уничтожили две пусковые установки комплекса "Точка-У"

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются... 05.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-05T10:43+0300

2022-05-05T10:43+0300

2022-05-05T11:11+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Ракетные войска России уничтожили два пункта управления украинских войск, две пусковые установки и транспортно-заряжающую машину ракетного комплекса "Точка-У", а также артиллерийскую батарею, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками в течение ночи поражены два пункта управления ВСУ, артиллерийская батарея на огневой позиции, а также две пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса "Точка-У", - сказал Конашенков на брифинге.Он также отметил, что российские средства ПВО сбили еще три самолета ВВС Украины, в том числе один Су-24 в районе острова Змеиный. За ночь было уничтожено 32 украинских пункта управления, пять складов, более 600 националистов и 61 единица техники.Всего с начала спецоперации российские военные уничтожили почти 150 самолетов, а также 112 вертолетов и 726 беспилотников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/vs-rossii-unichtozhili-s-nachala-spetsoperatsii-146-ukrainskikh-voennykh-samoletov-1038964778.html

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россия, украина, министерство обороны рф