https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/sud-ostavil-pod-strazhey-eks-ministra-kultury-abkhazii-1038976724.html

Суд оставил под стражей экс-министра культуры Абхазии

Суд оставил под стражей экс-министра культуры Абхазии

Экс-министр культуры Гудиса Агрба обвиняется в хищении и растрате госимущетсва. Он был взят под стражу 26 апреля. 05.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-05T18:06+0300

2022-05-05T18:06+0300

2022-05-05T18:06+0300

в абхазии

верховный суд абхазии

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/05/1038974353_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c6dbe0d69f0e67d67d0a1bd8aaacae7d.jpg

СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Кассационная коллегия Верховного суда не удовлетворила жалобу адвоката Гудисы Агрба об изменении меры пресечения на домашний арест.Экс-министр останется под стражей до 19 июня.Адвокат Агрба Тимур Тапагуа ходатайствовал об обжаловании решения Сухумского городского суда от 26 апреля. Он утверждал, что у суда нет доказательств и оснований, что Агрба может скрыться от предварительного следствия и суда, продолжать преступную деятельность, угрожать и оказывать давление на свидетелей.Гудиса Агрба возглавлял Министерство культуры с июня 2020 года по февраль 2022.20 апреля он был задержан по подозрению в хищении госимущества в особо крупном размере путем присвоения и растраты с использованием служебного положения. Материальный ущерб оценен следствием в 14,3 миллиона рублей. По этому делу также проходит Надир Джинал, который, по данным Генпрокуратуры, вступил с Гудисой Агрба в преступный сговор и заключил с ним договор о поставке светового и звукового оборудования по завышенной цене.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/gudisa-agrba-vystupil-na-zasedanii-kassatsionnoy-kollegii-verkhovnogo-suda-1038975853.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

верховный суд абхазии, абхазия