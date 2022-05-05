https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/v-voz-zayavili-o-roste-chisla-stran-gde-vyyavleny-podvidy-omikron-shtamma-1038965583.html

В ВОЗ заявили о росте числа стран, где выявлены подвиды омикрон-штамма

В ВОЗ заявили о росте числа стран, где выявлены подвиды омикрон-штамма

По данным ВОЗ, число новых случаев заболевания коронавирусом продолжает снижаться. 05.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-05T08:45+0300

2022-05-05T08:45+0300

2022-05-05T10:22+0300

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Число стран, где выявлены различные подвиды омикрон-штамма коронавируса, растет, следует из еженедельной эпидемиологической сводки по COVID-19, представленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).По данным организации, за неделю с 25 апреля по 1 мая количество заражений во всем мире уменьшилось на 17%, а число смертей снизилось на 3% по сравнению с предыдущей неделей (с 18 по 24 апреля).Отмечается, что по состоянию на 1 мая 2022 года во всем мире было зарегистрировано более 500 миллионов подтвержденных случаев заражений и более шести миллионов смертей от коронавируса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220430/minzdrav-rossii-predupredil-ob-opasnosti-vspyshki-covid-19-v-iyune-1038899637.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мировая пандемия коронавируса covid-19, в мире, воз, медицина