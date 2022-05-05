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В ВОЗ заявили о росте числа стран, где выявлены подвиды омикрон-штамма
В ВОЗ заявили о росте числа стран, где выявлены подвиды омикрон-штамма
По данным ВОЗ, число новых случаев заболевания коронавирусом продолжает снижаться. 05.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-05T08:45+0300
2022-05-05T08:45+0300
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СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Число стран, где выявлены различные подвиды омикрон-штамма коронавируса, растет, следует из еженедельной эпидемиологической сводки по COVID-19, представленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).По данным организации, за неделю с 25 апреля по 1 мая количество заражений во всем мире уменьшилось на 17%, а число смертей снизилось на 3% по сравнению с предыдущей неделей (с 18 по 24 апреля).Отмечается, что по состоянию на 1 мая 2022 года во всем мире было зарегистрировано более 500 миллионов подтвержденных случаев заражений и более шести миллионов смертей от коронавируса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220430/minzdrav-rossii-predupredil-ob-opasnosti-vspyshki-covid-19-v-iyune-1038899637.html
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мировая пандемия коронавируса covid-19, в мире, воз, медицина
В ВОЗ заявили о росте числа стран, где выявлены подвиды омикрон-штамма
08:45 05.05.2022 (обновлено: 10:22 05.05.2022)
По данным ВОЗ, число новых случаев заболевания коронавирусом продолжает снижаться.
СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Число стран, где выявлены различные подвиды омикрон-штамма коронавируса, растет, следует из еженедельной эпидемиологической сводки по COVID-19, представленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Отмечается, что три подвида омикрона BA.4, BA.5 и BA.2.12.1 приобрели несколько дополнительных мутаций, которые могут повлиять на их характеристики. При этом число случаев и число стран, сообщающих об обнаружении этих трех вариантов, растет.
По данным организации, за неделю с 25 апреля по 1 мая количество заражений во всем мире уменьшилось на 17%, а число смертей снизилось на 3% по сравнению с предыдущей неделей (с 18 по 24 апреля).
Отмечается, что по состоянию на 1 мая 2022 года во всем мире было зарегистрировано более 500 миллионов подтвержденных случаев заражений и более шести миллионов смертей от коронавируса.