https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/yarmarka-narodnogo-tvorchestva-proydet-vpervye-v-novom-afone-1038970636.html
Ярмарка народного творчества пройдет впервые в Новом Афоне
Ярмарка народного творчества пройдет впервые в Новом Афоне
Ярмарка будет приурочена ко дню рождения первооткрывателя Новоафонской пещеры Гиви Смыр. 05.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-05T15:00+0300
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СУХУМ, 5 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Впервые в Новом Афоне пройдет ярмарка народного творчества, приуроченная ко дню рождения первооткрывателя Новоафонской пещеры Гиви Смыр, рассказала Sputnik руководитель культурного центра имени Гиви Смыр Жаклин Чачибая. В ярмарке примут участие около 70 мастеров – кузнецы, оружейники, мастера по дереву, кожаным изделиям, стеклодувы, художники. Гости ярмарки смогут также приобрести ювелирные украшения, вязаные изделия, куклы ручной работы, глиняные миниатюры и парфюмерию. Участники проведут мастер-классы по гончарному мастерству, вышивке, стрельбе из лука и выдуванию из стекла. Ярмарка пройдет в культурном центре Гиви Смыр, с 11:00 до 18:00.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/paskhalnaya-yarmarka-chto-predstavili-na-kulturno-delovoy-ploschadke-guma-1038681360.html
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новый афон, культура, абхазия
Ярмарка народного творчества пройдет впервые в Новом Афоне
Ярмарка будет приурочена ко дню рождения первооткрывателя Новоафонской пещеры Гиви Смыр.
СУХУМ, 5 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Впервые в Новом Афоне пройдет ярмарка народного творчества, приуроченная ко дню рождения первооткрывателя Новоафонской пещеры Гиви Смыр, рассказала Sputnik руководитель культурного центра имени Гиви Смыр Жаклин Чачибая.
В ярмарке примут участие около 70 мастеров – кузнецы, оружейники, мастера по дереву, кожаным изделиям, стеклодувы, художники.
"Всю свою жизнь Гиви мечтал о том, чтобы было место, где могли собраться творческие люди, общаться, спорить, просто жить, просто творить. Он начал создавать культурный центр, но насладиться им не успел, поэтому у нас родилась такая идея", – рассказала Чачибая.
Гости ярмарки смогут также приобрести ювелирные украшения, вязаные изделия, куклы ручной работы, глиняные миниатюры и парфюмерию.
Участники проведут мастер-классы по гончарному мастерству, вышивке, стрельбе из лука и выдуванию из стекла.
Ярмарка пройдет в культурном центре Гиви Смыр, с 11:00 до 18:00.