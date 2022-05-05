Ярмарка народного творчества пройдет впервые в Новом Афоне

"Всю свою жизнь Гиви мечтал о том, чтобы было место, где могли собраться творческие люди, общаться, спорить, просто жить, просто творить. Он начал создавать культурный центр, но насладиться им не успел, поэтому у нас родилась такая идея", – рассказала Чачибая.