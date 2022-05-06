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Алхас Квициниа поздравил ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы
Алхас Квициниа поздравил ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы
По данным из Администрации президента, сегодня в Абхазии живут 17 ветеранов ВОВ и приравненных к ним граждан. В преддверии 9 Мая всем им оказывается финансовая... 06.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-06T16:05+0300
2022-05-06T16:05+0300
2022-05-06T16:05+0300
в абхазии
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ветераны
награды
день победы
новости
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СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Руководитель Администрации президента Абхазии Алхас Квициниа в преддверии Дня Победы навестил и поздравил ветерана Великой Отечественной войны Филиппа Артюх, сообщает пресс-служба главы государства.Через год ветерану исполнится 100 лет. Алхас Квициниа пожелал ему здоровья и бодрости духа. От руководства страны глава администрации президента преподнес ветерану 50 000 рублей и символический подарок.Филипп Артюх встретил войну в возрасте 17 лет. Уже в 1942 году его призвали в армию и отправили в Кабардино-Балкарию на строевую подготовку. В бою под Владикавказом Артюх был ранен.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/glava-minzdrava-abkhazii-butba-pozdravil-veterana-sinyavskuyu-s-dnem-pobedy-1038986975.html
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великая отечественная война (1941-1945), ветераны, награды, день победы, новости
Алхас Квициниа поздравил ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы
По данным из Администрации президента, сегодня в Абхазии живут 17 ветеранов ВОВ и приравненных к ним граждан. В преддверии 9 Мая всем им оказывается финансовая помощь в размере 50 000 рублей от государства, вручаются подарки.
СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Руководитель Администрации президента Абхазии Алхас Квициниа в преддверии Дня Победы навестил и поздравил ветерана Великой Отечественной войны Филиппа Артюх, сообщает пресс-служба главы государства.
Через год ветерану исполнится 100 лет. Алхас Квициниа пожелал ему здоровья и бодрости духа. От руководства страны глава администрации президента преподнес ветерану 50 000 рублей и символический подарок.
Филипп Артюх
встретил войну в возрасте 17 лет. Уже в 1942 году его призвали в армию и отправили в Кабардино-Балкарию на строевую подготовку. В бою под Владикавказом Артюх был ранен.