https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/alkhas-kvitsinia-pozdravil-veterana-velikoy-otechestvennoy-voyny-s-dnem-pobedy-1038987728.html

Алхас Квициниа поздравил ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы

Алхас Квициниа поздравил ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы

По данным из Администрации президента, сегодня в Абхазии живут 17 ветеранов ВОВ и приравненных к ним граждан. В преддверии 9 Мая всем им оказывается финансовая... 06.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-06T16:05+0300

2022-05-06T16:05+0300

2022-05-06T16:05+0300

в абхазии

великая отечественная война (1941-1945)

ветераны

награды

день победы

новости

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СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Руководитель Администрации президента Абхазии Алхас Квициниа в преддверии Дня Победы навестил и поздравил ветерана Великой Отечественной войны Филиппа Артюх, сообщает пресс-служба главы государства.Через год ветерану исполнится 100 лет. Алхас Квициниа пожелал ему здоровья и бодрости духа. От руководства страны глава администрации президента преподнес ветерану 50 000 рублей и символический подарок.Филипп Артюх встретил войну в возрасте 17 лет. Уже в 1942 году его призвали в армию и отправили в Кабардино-Балкарию на строевую подготовку. В бою под Владикавказом Артюх был ранен.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/glava-minzdrava-abkhazii-butba-pozdravil-veterana-sinyavskuyu-s-dnem-pobedy-1038986975.html

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великая отечественная война (1941-1945), ветераны, награды, день победы, новости