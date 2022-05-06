https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/glava-minzdrava-abkhazii-butba-pozdravil-veterana-sinyavskuyu-s-dnem-pobedy-1038986975.html

Глава Минздрава Абхазии Бутба поздравил ветерана Синявскую с Днем Победы

Глава Минздрава Абхазии Бутба поздравил ветерана Синявскую с Днем Победы

СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба от имени руководства республики поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной... 06.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-06T15:27+0300

2022-05-06T15:27+0300

2022-05-06T16:21+0300

в абхазии

новости

великая отечественная война (1941-1945)

ветераны

день победы

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СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба от имени руководства республики поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Синявскую.В этому году Екатерине Синявской исполнится 100 лет.Ветеран поблагодарила за оказанное внимание, пригласила министра на чай и показала фотоархив. Синявская рассказала главе Минздрава о военных временах, как она попала на войну и что ей пришлось пережить.От руководства страны министр здравоохранения передал ветерану конверт с деньгами.По информации из Администрации президента, сегодня в Абхазии живут 17 ветеранов ВОВ и приравненных к ним граждан. В преддверии 9 Мая всем им оказывается адресная помощь в размере 50 000 рублей и памятные подарки от государства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/prezident-lichno-pozdravil-veterana-velikoy-otechestvennoy-voyny-ivana-piliya-1038984460.html

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новости, великая отечественная война (1941-1945), ветераны, день победы