https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/glava-minzdrava-abkhazii-butba-pozdravil-veterana-sinyavskuyu-s-dnem-pobedy-1038986975.html
Глава Минздрава Абхазии Бутба поздравил ветерана Синявскую с Днем Победы
Глава Минздрава Абхазии Бутба поздравил ветерана Синявскую с Днем Победы
СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба от имени руководства республики поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной... 06.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-06T15:27+0300
2022-05-06T15:27+0300
2022-05-06T16:21+0300
в абхазии
новости
великая отечественная война (1941-1945)
ветераны
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/06/1038986919_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_40f03460e5a386773185fb0d6aa69f54.jpg
СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба от имени руководства республики поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Синявскую.В этому году Екатерине Синявской исполнится 100 лет.Ветеран поблагодарила за оказанное внимание, пригласила министра на чай и показала фотоархив. Синявская рассказала главе Минздрава о военных временах, как она попала на войну и что ей пришлось пережить.От руководства страны министр здравоохранения передал ветерану конверт с деньгами.По информации из Администрации президента, сегодня в Абхазии живут 17 ветеранов ВОВ и приравненных к ним граждан. В преддверии 9 Мая всем им оказывается адресная помощь в размере 50 000 рублей и памятные подарки от государства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/prezident-lichno-pozdravil-veterana-velikoy-otechestvennoy-voyny-ivana-piliya-1038984460.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/06/1038986919_44:0:1181:853_1920x0_80_0_0_1dc518b25680e0d202383b1da5fcacc2.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, великая отечественная война (1941-1945), ветераны, день победы
Глава Минздрава Абхазии Бутба поздравил ветерана Синявскую с Днем Победы
15:27 06.05.2022 (обновлено: 16:21 06.05.2022)
СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба от имени руководства республики поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Синявскую.
"От руководства страны и от себя лично хочу поздравить Вас с праздником Великой Победы. Примите искренние слова благодарности. Слава таким героям, как Вы, которые сражались за свободу будущих поколений. Ваши подвиги никогда не будут забыты! Желаю Вам здоровья и долгих лет жизни", – сказал Бутба.
В этому году Екатерине Синявской
исполнится 100 лет.
Ветеран поблагодарила за оказанное внимание, пригласила министра на чай и показала фотоархив. Синявская рассказала главе Минздрава о военных временах, как она попала на войну и что ей пришлось пережить.
От руководства страны министр здравоохранения передал ветерану конверт с деньгами.
По информации из Администрации президента, сегодня в Абхазии живут 17 ветеранов ВОВ и приравненных к ним граждан. В преддверии 9 Мая всем им оказывается адресная помощь в размере 50 000 рублей и памятные подарки от государства.