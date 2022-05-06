https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/ator-dal-rasklad-po-tsenniku-na-letniy-otdykh-v-novykh-otelyakh-abkhazii-1038993792.html

АТОР дал расклад по ценнику на летний отдых в новых отелях Абхазии

АТОР дал расклад по ценнику на летний отдых в новых отелях Абхазии

В предстоящем летнем курортном сезоне Абхазия ждет беспрецедентного наплыва российских туристов, в прошлом году республику посетили более полутора миллиона... 06.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-06T21:52+0300

2022-05-06T21:52+0300

2022-05-06T22:14+0300

отдых в абхазии

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СУХУМ, 6 мая - Sputik. Ассоциация туроператоров России проанализировала ценник на летний отдых в новых отелях Абхазии.В перечне новинок, готовых принять гостей в предстоящем летнем сезоне, представлены около 10 отелей и домов отдыха в Гудауте, Гагре, Пицунде, Новом Афоне и Сухуме. В зависимости от инфраструктуры и уровня сервиса объектов стоимость отдыха в них варьируется от 11 до более 120 тысяч на двоих в высокий сезон.Новинкой этого сезона стал отель "Апсны", расположенный в Бамборе (Гудаута). Десятиэтажная гостиница находится на первой береговой линии и предлагает для размещения гостей 200 номеров разной категории.После реконструкции готов принимать гостей и пансионат "Нарт" в Гагре. Песчано-галечный пляж находится всего в 10 метрах от объекта. Гостиница предлагает стандартные и люксовые номера, а также апартаменты, есть номер для гостей с ограниченными возможностями. К новинкам этого сезона относится "Гранд-Отель Сухум" в столице Абхазии. По данным туроператора "Интурист", гостиница откроется в мае. Помимо основного шестиэтажного корпуса объект располагает восемью двухэтажными бунгало.В Сухуме также можно забронировать номер в новом отеле "Апсилиа" в 600 метрах от моря.В Пицунде российские туроператоры рекомендуют выбрать обновленный дом отдыха "Золотые пески" (бывший "Кудры"), в Новом Афоне - парк-отель SkyTerra (бывший отель "У Монастыря"), открывшийся после реновации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/gagra-voshla-v-top-10-populyarnykh-byudzhetnykh-napravleniy-letnego-otdykha-1038981668.html

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отдых в абхазии