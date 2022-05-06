https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/gagra-voshla-v-top-10-populyarnykh-byudzhetnykh-napravleniy-letnego-otdykha-1038981668.html

Гагра вошла в топ-10 популярных бюджетных направлений летнего отдыха

Гагра вошла в топ-10 популярных бюджетных направлений летнего отдыха

Российский турсервис определил, где можно недорого отдохнуть предстоящим летом. 06.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-06T10:35+0300

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СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Абхазский курорт Гагра вошла в рейтинг популярных доступных направлений отдыха этим летом у россиян, сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.В списке самых недорогих для россиян направлений летнего отдыха значатся также Кавказские минеральные воды, Тюменская и Калининградская области.По ценнику Гагра расположилась в середине перечня, отдохнуть здесь можно менее чем за три тысячи рублей в сутки. А в число самых "дорогих" городов вошли Ялта и Санкт-Петербург, где цена перевалила за четыре тысячи рублей. Десять популярных городов для отдыха летом 2022 года:*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/gagra-stala-odnim-iz-samykh-romantichnykh-mest-dlya-puteshestviy-v-mae-1038878036.html

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