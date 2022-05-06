https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/gagra-voshla-v-top-10-populyarnykh-byudzhetnykh-napravleniy-letnego-otdykha-1038981668.html
Гагра вошла в топ-10 популярных бюджетных направлений летнего отдыха
Гагра вошла в топ-10 популярных бюджетных направлений летнего отдыха
Российский турсервис определил, где можно недорого отдохнуть предстоящим летом. 06.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-06T10:35+0300
2022-05-06T10:35+0300
2022-05-06T10:51+0300
отдых в абхазии
новости
туризм
лето
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/10/1035932224_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_03c8c84a36d4896ac882c6a763674d9b.jpg
СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Абхазский курорт Гагра вошла в рейтинг популярных доступных направлений отдыха этим летом у россиян, сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.В списке самых недорогих для россиян направлений летнего отдыха значатся также Кавказские минеральные воды, Тюменская и Калининградская области.По ценнику Гагра расположилась в середине перечня, отдохнуть здесь можно менее чем за три тысячи рублей в сутки. А в число самых "дорогих" городов вошли Ялта и Санкт-Петербург, где цена перевалила за четыре тысячи рублей. Десять популярных городов для отдыха летом 2022 года:*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки
https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/gagra-stala-odnim-iz-samykh-romantichnykh-mest-dlya-puteshestviy-v-mae-1038878036.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/10/1035932224_144:0:2455:1733_1920x0_80_0_0_56afe80d22a740de8bcf85e93cbc7582.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
отдых в абхазии, новости, туризм, лето
Гагра вошла в топ-10 популярных бюджетных направлений летнего отдыха
10:35 06.05.2022 (обновлено: 10:51 06.05.2022)
Российский турсервис определил, где можно недорого отдохнуть предстоящим летом.
СУХУМ, 6 мая – Sputnik.
Абхазский курорт Гагра вошла в рейтинг популярных доступных направлений отдыха этим летом у россиян, сообщает
сервис бронирования жилья Tvil.ru.
В списке самых недорогих для россиян направлений летнего отдыха значатся также Кавказские минеральные воды, Тюменская и Калининградская области.
По ценнику Гагра расположилась в середине перечня, отдохнуть здесь можно менее чем за три тысячи рублей в сутки. А в число самых "дорогих" городов вошли Ялта и Санкт-Петербург, где цена перевалила за четыре тысячи рублей.
Десять популярных городов для отдыха летом 2022 года:
1.
Сочи — 3294 ₽ / 10 ночей *
2.
Ялта — 4410 ₽ / 9 ночей
3.
Санкт-Петербург — 4011 ₽ / 5 ночей
4.
Казань — 3478 ₽ / 5 ночей
5.
Гагра — 2997 ₽ / 9 ночей
6.
Москва — 3562 ₽ / 4 ночи
7.
Кисловодск — 2677 ₽ / 8 ночей
8.
Калининград — 2732 ₽ / 7 ночей
9.
Тюмень — 2049 ₽ / 3 ночи
10.
Владивосток — 3979 ₽ / 6 ночей
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки