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Даур Кове поздравил ветерана Шульгину с предстоящим Днем Победы
Даур Кове поздравил ветерана Шульгину с предстоящим Днем Победы
В преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 17 ветеранам, живущим в Абхазии, оказывается финансовая помощь в размере 50 000 рублей от... 06.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-06T19:23+0300
2022-05-06T19:23+0300
2022-05-06T19:27+0300
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министерство культуры абхазии
ветераны
великая отечественная война (1941-1945)
день победы
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СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Министр культуры Абхазии Даур Кове навестил ветерана Великой Отечественной войны 100-летнюю Валентину Шульгину и передал ей подарки от государства, сообщается в Telegram-канале ведомства.От руководства страны глава Минкультуры передал ветерану памятный подарок и конверт с деньгами. Валентина Шульгина родилась 22 января 1922 года. Когда началась война, 21-летняя Валентина работала врачом в Томске. В августе 1941 года ее назначили командиром санитарного взвода, сформированного в Омске. После освобождения Сталинграда взвод направили на Курско-Орловскую дугу. Валентина Ефимовна прошла всю войну, победу встретила в Берлине, оставила надпись на Рейхстаге. За мужество, проявленное в боях под Сталинградом, Валентина Шульгина награждена медалью "За отвагу".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/voyna-i-mir-valentiny-shulginoy-istoriya-dlinoy-v-100-let-1037235443.html
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новости, министерство культуры абхазии, ветераны, великая отечественная война (1941-1945), день победы
Даур Кове поздравил ветерана Шульгину с предстоящим Днем Победы
19:23 06.05.2022 (обновлено: 19:27 06.05.2022)
В преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 17 ветеранам, живущим в Абхазии, оказывается финансовая помощь в размере 50 000 рублей от государства и вручаются памятные подарки.
СУХУМ, 6 мая - Sputnik.
Министр культуры Абхазии Даур Кове навестил ветерана Великой Отечественной войны 100-летнюю Валентину Шульгину и передал ей подарки от государства, сообщается
в Telegram-канале ведомства.
"Уважаемая Валентина Ефимовна! С чувством глубокой признательности и уважения хотел бы поздравить Вас с великим Днем Победы – 9 Мая. Желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Мы все вам обязаны тем, что живем сегодня в свободной стране", - сказал министр.
От руководства страны глава Минкультуры передал ветерану памятный подарок и конверт с деньгами.
Валентина Шульгина родилась 22 января 1922 года. Когда началась война, 21-летняя Валентина работала врачом в Томске. В августе 1941 года ее назначили командиром санитарного взвода, сформированного в Омске. После освобождения Сталинграда взвод направили на Курско-Орловскую дугу.
Валентина Ефимовна прошла всю войну, победу встретила в Берлине, оставила надпись на Рейхстаге
. За мужество, проявленное в боях под Сталинградом, Валентина Шульгина награждена медалью "За отвагу".