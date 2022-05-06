https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/daur-kove-pozdravil-veterana-shulginu-s-predstoyaschim-dnem-pobedy-1038991699.html

Даур Кове поздравил ветерана Шульгину с предстоящим Днем Победы

Даур Кове поздравил ветерана Шульгину с предстоящим Днем Победы

В преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 17 ветеранам, живущим в Абхазии, оказывается финансовая помощь в размере 50 000 рублей от... 06.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-06T19:23+0300

2022-05-06T19:23+0300

2022-05-06T19:27+0300

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день победы

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СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Министр культуры Абхазии Даур Кове навестил ветерана Великой Отечественной войны 100-летнюю Валентину Шульгину и передал ей подарки от государства, сообщается в Telegram-канале ведомства.От руководства страны глава Минкультуры передал ветерану памятный подарок и конверт с деньгами. Валентина Шульгина родилась 22 января 1922 года. Когда началась война, 21-летняя Валентина работала врачом в Томске. В августе 1941 года ее назначили командиром санитарного взвода, сформированного в Омске. После освобождения Сталинграда взвод направили на Курско-Орловскую дугу. Валентина Ефимовна прошла всю войну, победу встретила в Берлине, оставила надпись на Рейхстаге. За мужество, проявленное в боях под Сталинградом, Валентина Шульгина награждена медалью "За отвагу".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/voyna-i-mir-valentiny-shulginoy-istoriya-dlinoy-v-100-let-1037235443.html

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новости, министерство культуры абхазии, ветераны, великая отечественная война (1941-1945), день победы