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Эшба поздравил сухумских ветеранов Великой Отечественной войны с 9 Мая
Эшба поздравил сухумских ветеранов Великой Отечественной войны с 9 Мая
СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в столице, с 77-й годовщиной... 06.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-06T19:40+0300
2022-05-06T19:40+0300
2022-05-06T19:40+0300
в абхазии
сухум
ветераны
великая отечественная война (1941-1945)
9 мая
новости
беслан эшба
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СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в столице, с 77-й годовщиной Победы, сообщается на сайте мэрии.Эшба навестил двоих ветеранов – Валентину Шульгину и Нонну Дорофееву. Мэр Сухума вручил фронтовичкам цветы и денежные подарки, а также пригласил их на Парад 9 Мая. "Поздравляю Вас с 77-ой годовщиной Победы. Рады, что Вы с нами. Крепкого Вам здоровья и долгих лет. Низкий Вам поклон", - сказал мэр, поздравляя Валентину Шульгину, которой в январе исполнилось 100 лет.Затем мэр побывал в гостях у 97-летней Нонны Дорофеевой. "Нонна Ивановна, поздравляем Вас с 77-й годовщиной Великой Победы. Мы очень рады, что Вы в добром здравии. Чтобы Вы еще долгие годы были рядом с нами, радуйтесь родными и близкими, внукам и правнуками", - пожелал Эшба.В преддверии 9 Мая 17 ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в Абхазии, оказывается финансовая помощь в размере 50 000 рублей от руководства республики и вручаются памятные подарки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20200506/Pobeda-i-predlozhenie-v-konverte-boevoy-put-veterana-Nonny-Dorofeevoy-1030063781.html
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сухум, ветераны, великая отечественная война (1941-1945), 9 мая, новости, беслан эшба
СУХУМ, 6 мая - Sputnik.
Глава Администрации Сухума Беслан Эшба поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в столице, с 77-й годовщиной Победы, сообщается
на сайте мэрии.
Эшба навестил двоих ветеранов – Валентину Шульгину и Нонну Дорофееву. Мэр Сухума вручил фронтовичкам цветы и денежные подарки, а также пригласил их на Парад 9 Мая.
"Поздравляю Вас с 77-ой годовщиной Победы. Рады, что Вы с нами. Крепкого Вам здоровья и долгих лет. Низкий Вам поклон", - сказал мэр, поздравляя Валентину Шульгину, которой в январе исполнилось 100 лет
.
Затем мэр побывал в гостях у 97-летней Нонны Дорофеевой.
"Нонна Ивановна, поздравляем Вас с 77-й годовщиной Великой Победы. Мы очень рады, что Вы в добром здравии. Чтобы Вы еще долгие годы были рядом с нами, радуйтесь родными и близкими, внукам и правнуками", - пожелал Эшба.
В преддверии 9 Мая 17 ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в Абхазии, оказывается финансовая помощь в размере 50 000 рублей от руководства республики и вручаются памятные подарки.