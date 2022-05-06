https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/meteorologi-rasskazali-o-pogode-v-abkhazii-na-den-pobedy-9-maya-1038989677.html
Метеорологи рассказали о погоде в Абхазии на День Победы 9 Мая
Метеорологи рассказали о погоде в Абхазии на День Победы 9 Мая
СУХУМ, 6 мая – Sputnik. В выходные дни, 7 и 8 мая, и в праздничный день 9 Мая погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать антициклон с... 06.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-06T17:24+0300
2022-05-06T17:24+0300
2022-05-06T17:33+0300
в абхазии
новости
погода в абхазии
весна
климат
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/06/1038989473_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_40240006ecb6f2a73f17243e388639fb.jpg
СУХУМ, 6 мая – Sputnik. В выходные дни, 7 и 8 мая, и в праздничный день 9 Мая погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать антициклон с северо-запада с холодными массами воздуха, ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/06/1038989473_58:0:1765:1280_1920x0_80_0_0_714903e70c1e77f2e13bfffdde12af3f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, погода в абхазии, весна, климат, день победы
Метеорологи рассказали о погоде в Абхазии на День Победы 9 Мая
17:24 06.05.2022 (обновлено: 17:33 06.05.2022)
СУХУМ, 6 мая – Sputnik. В выходные дни, 7 и 8 мая, и в праздничный день 9 Мая погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать антициклон с северо-запада с холодными массами воздуха, ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.