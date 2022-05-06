https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/meteorologi-rasskazali-o-pogode-v-abkhazii-na-den-pobedy-9-maya-1038989677.html

Метеорологи рассказали о погоде в Абхазии на День Победы 9 Мая

Метеорологи рассказали о погоде в Абхазии на День Победы 9 Мая

СУХУМ, 6 мая – Sputnik. В выходные дни, 7 и 8 мая, и в праздничный день 9 Мая погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать антициклон с... 06.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-06T17:24+0300

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СУХУМ, 6 мая – Sputnik. В выходные дни, 7 и 8 мая, и в праздничный день 9 Мая погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать антициклон с северо-запада с холодными массами воздуха, ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии, весна, климат, день победы