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"Огонь памяти" доставят в Сухум 7 мая
"Огонь памяти" доставят в Сухум 7 мая
Акция "Огонь памяти" впервые пройдет в Абхазии ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. 06.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-06T17:33+0300
2022-05-06T17:33+0300
2022-05-06T17:50+0300
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СУХУМ, 6 мая – Sputnik. "Огонь памяти", зажженный от Вечного огня у Кремлевской стены, уже на пути в Абхазию, сообщил Sputnik представитель Русского дома в Сухуме Евгений Павлов.Частицу Вечного огня в лампадках доставляют самолетом из Москвы.Акция "Огонь памяти" впервые пройдет в Абхазии ко Дню Победы в Великой Отечественной войне с 6 по 9 мая. Лампадки с огнем передадут в администрации городов и районов. В День Победы от этих лампад будет зажжен вечный огонь возле памятников героям Великой Отечественной войны.Организаторами акции в республике выступили Русский дом в Сухуме и Посольство России в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/masaev-ob-aktsii-georgievskaya-lentochka-dolzhny-pokazat-miru-chto-pobeda-budet-za-nami--1038880913.html
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москва, 9 мая, вечный огонь, день победы, новости, россотрудничество
"Огонь памяти" доставят в Сухум 7 мая
17:33 06.05.2022 (обновлено: 17:50 06.05.2022)
Акция "Огонь памяти" впервые пройдет в Абхазии ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.
СУХУМ, 6 мая – Sputnik. "Огонь памяти", зажженный от Вечного огня у Кремлевской стены, уже на пути в Абхазию, сообщил Sputnik представитель Русского дома в Сухуме Евгений Павлов.
Частицу Вечного огня в лампадках доставляют самолетом из Москвы.
"Завтра, в 11:00, у музея Боевой Славы торжественно передадим", – отметил Павлов.
Акция "Огонь памяти" впервые пройдет в Абхазии ко Дню Победы в Великой Отечественной войне с 6 по 9 мая.
Лампадки с огнем передадут в администрации городов и районов. В День Победы от этих лампад будет зажжен вечный огонь возле памятников героям Великой Отечественной войны.
Организаторами акции в республике выступили Русский дом в Сухуме и Посольство России в Абхазии.