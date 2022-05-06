https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/ogon-pamyati-dostavyat-v-sukhum-7-maya-1038990200.html

"Огонь памяти" доставят в Сухум 7 мая

"Огонь памяти" доставят в Сухум 7 мая

Акция "Огонь памяти" впервые пройдет в Абхазии ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. 06.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-06T17:33+0300

2022-05-06T17:33+0300

2022-05-06T17:50+0300

в абхазии

москва

9 мая

вечный огонь

день победы

новости

россотрудничество

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СУХУМ, 6 мая – Sputnik. "Огонь памяти", зажженный от Вечного огня у Кремлевской стены, уже на пути в Абхазию, сообщил Sputnik представитель Русского дома в Сухуме Евгений Павлов.Частицу Вечного огня в лампадках доставляют самолетом из Москвы.Акция "Огонь памяти" впервые пройдет в Абхазии ко Дню Победы в Великой Отечественной войне с 6 по 9 мая. Лампадки с огнем передадут в администрации городов и районов. В День Победы от этих лампад будет зажжен вечный огонь возле памятников героям Великой Отечественной войны.Организаторами акции в республике выступили Русский дом в Сухуме и Посольство России в Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/masaev-ob-aktsii-georgievskaya-lentochka-dolzhny-pokazat-miru-chto-pobeda-budet-za-nami--1038880913.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

москва, 9 мая, вечный огонь, день победы, новости, россотрудничество