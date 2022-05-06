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Российское посольство в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
Российское посольство в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
Официальный Вашингтон обвиняет Россию в якобы нарушении химконвенции, эту тему подхватили и местные СМИ, которые в своих обзорах бездоказательно твердят о... 06.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-06T10:15+0300
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СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Посольство России в США назвало одиозными обвинения американской администрации в якобы наличии у РФ планов по применению на Украине отравляющих веществ и призвало Штаты уничтожить собственный химарсенал. Соответствующее заявление дипмиссия опубликовала в своем Telegram-канале.В посольстве подчеркнули, что Россия еще в 2017 году полностью уничтожила химическое оружие, что подтверждено Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).Посольство призвало американцев задуматься над тем, почему правительство США затягивает с уничтожением национального арсенала химического оружия, тогда как другие страны уже это сделали.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/posol-rossii-v-ssha-nazval-zayavleniya-vashingtona-o-khimoruzhii-popytkoy-demonizirovat-rossiyu-1038063734.html
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Российское посольство в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
10:15 06.05.2022 (обновлено: 10:35 06.05.2022)
Официальный Вашингтон обвиняет Россию в якобы нарушении химконвенции, эту тему подхватили и местные СМИ, которые в своих обзорах бездоказательно твердят о сохранившемся у России арсенале химического оружия и планах его применения на Украине.
СУХУМ, 6 мая – Sputnik.
Посольство России в США назвало одиозными обвинения американской администрации в якобы наличии у РФ планов по применению на Украине отравляющих веществ и призвало Штаты уничтожить собственный химарсенал. Соответствующее заявление дипмиссия опубликовала в своем Telegram-канале
.
В посольстве подчеркнули, что Россия еще в 2017 году полностью уничтожила химическое оружие, что подтверждено Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).
"Именно США, а не Россия, остаются единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химоружия, до сих пор не избавившейся от запасов боевых отравляющих веществ. Доподлинно известно, что Вашингтон обладает техническими мощностями и финансовыми ресурсами для ускоренной химдемилитаризации", – говорится в комментарии.
Посольство призвало американцев задуматься над тем, почему правительство США затягивает с уничтожением национального арсенала химического оружия, тогда как другие страны уже это сделали.