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В лучших традициях Дикого Запада: Небензя назвал грабежом захват активов России

В лучших традициях Дикого Запада: Небензя назвал грабежом захват активов России

На фоне российской спецоперации по защите Донбасса ряд западных стран объявили о масштабных экономических санкциях против Москвы, одновременно с этим многие... 06.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-06T08:45+0300

2022-05-06T08:45+0300

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СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации назвал беспределом и грабежом захват Западом российских активов. Об этом сообщает РИА Новости.Он подчеркнул, что в такой ситуации ни о каком соблюдении Западом международного права говорить не приходится. "Это даже не выдуманный вами порядок, основанный на правилах. Это даже не колониализм. Это не что иное, как элементарный беспредел и грабеж. Так что сегодня просто сброшены маски", – подчеркнул российский постпред в ООН.Происходящее вокруг Украины он назвал прокси-войной коллективного Запада против России, который готовился заранее к экономической войне против Москвы."Вы как будто только и ждали этого момента, чтобы запустить маховик репрессий против России. <...> И если говорить о мировой войне, то она, несомненно, ведется сегодня в экономической области. У нас нет сомнений, что вы к ней готовились, потому что скорость, с которой был запущен этот маховик, не позволяет усомниться в том, что вы готовились к этому заранее и задолго до того", – добавил Небензя.В свете спецоперации по демилитаризации Украины ряд западных государств ввели масштабные антироссийские санкции в банковском секторе и сфере высокотехнологичной продукции, заморожена также часть золотовалютных резервов России. Эти жесткие меры в Москве расценили экономической войной, при этом отметив, что были готовы к такому сценарию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220430/mid-rossii-spetsoperatsiya-pomogaet-osvobodit-mir-ot-vliyaniya-zapada-1038900281.html

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