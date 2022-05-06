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В лучших традициях Дикого Запада: Небензя назвал грабежом захват активов России
В лучших традициях Дикого Запада: Небензя назвал грабежом захват активов России
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса ряд западных стран объявили о масштабных экономических санкциях против Москвы, одновременно с этим многие... 06.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-06T08:45+0300
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СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации назвал беспределом и грабежом захват Западом российских активов. Об этом сообщает РИА Новости.Он подчеркнул, что в такой ситуации ни о каком соблюдении Западом международного права говорить не приходится. "Это даже не выдуманный вами порядок, основанный на правилах. Это даже не колониализм. Это не что иное, как элементарный беспредел и грабеж. Так что сегодня просто сброшены маски", – подчеркнул российский постпред в ООН.Происходящее вокруг Украины он назвал прокси-войной коллективного Запада против России, который готовился заранее к экономической войне против Москвы."Вы как будто только и ждали этого момента, чтобы запустить маховик репрессий против России. <...> И если говорить о мировой войне, то она, несомненно, ведется сегодня в экономической области. У нас нет сомнений, что вы к ней готовились, потому что скорость, с которой был запущен этот маховик, не позволяет усомниться в том, что вы готовились к этому заранее и задолго до того", – добавил Небензя.В свете спецоперации по демилитаризации Украины ряд западных государств ввели масштабные антироссийские санкции в банковском секторе и сфере высокотехнологичной продукции, заморожена также часть золотовалютных резервов России. Эти жесткие меры в Москве расценили экономической войной, при этом отметив, что были готовы к такому сценарию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220430/mid-rossii-spetsoperatsiya-pomogaet-osvobodit-mir-ot-vliyaniya-zapada-1038900281.html
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В лучших традициях Дикого Запада: Небензя назвал грабежом захват активов России
08:45 06.05.2022 (обновлено: 10:16 06.05.2022)
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса ряд западных стран объявили о масштабных экономических санкциях против Москвы, одновременно с этим многие государства поставляют оружие Украине.
СУХУМ, 6 мая – Sputnik.
Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации назвал беспределом и грабежом захват Западом российских активов. Об этом сообщает РИА Новости
.
"Вы просто элементарно грабите в лучших традициях Дикого Запада. Если кто-то здесь не в курсе, проинформирую, что помимо бесчисленных санкций и запретов, отъема частной собственности у российских граждан, которые никакого отношения к специальной военной операции не имеют, западными странами были заморожены принадлежащие России счета на сумму 300 миллиардов долларов", – указал Небензя.
Он подчеркнул, что в такой ситуации ни о каком соблюдении Западом международного права говорить не приходится.
"Это даже не выдуманный вами порядок, основанный на правилах. Это даже не колониализм. Это не что иное, как элементарный беспредел и грабеж. Так что сегодня просто сброшены маски", – подчеркнул российский постпред в ООН.
Происходящее вокруг Украины он назвал прокси-войной коллективного Запада против России, который готовился заранее к экономической войне против Москвы.
"Вы как будто только и ждали этого момента, чтобы запустить маховик репрессий против России. <...> И если говорить о мировой войне, то она, несомненно, ведется сегодня в экономической области. У нас нет сомнений, что вы к ней готовились, потому что скорость, с которой был запущен этот маховик, не позволяет усомниться в том, что вы готовились к этому заранее и задолго до того", – добавил Небензя.
В свете спецоперации по демилитаризации Украины ряд западных государств ввели масштабные антироссийские санкции в банковском секторе и сфере высокотехнологичной продукции, заморожена также часть золотовалютных резервов России. Эти жесткие меры в Москве расценили экономической войной, при этом отметив, что были готовы к такому сценарию.