https://sputnik-abkhazia.ru/20220430/mid-rossii-spetsoperatsiya-pomogaet-osvobodit-mir-ot-vliyaniya-zapada-1038900281.html

МИД России: спецоперация помогает освободить мир от влияния Запада

МИД России: спецоперация помогает освободить мир от влияния Запада

По заявлениям российских политиков, действия стран Запада, касающиеся поставок вооружения Киеву и очернения действий российской армии, не вносят вклада в... 30.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-30T09:50+0300

2022-04-30T09:50+0300

2022-04-30T09:50+0300

сергей лавров

мид рф

россия

украина

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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что военная спецоперация России на Украине помогает освободить мир от неоколониального гнета западных стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью министра агентству Синьхуа.По словам Лаврова, попытки коллективного Запада, возглавляемого США, остановить естественный ход истории и не признавать многополярность мира, обречены на провал. Навязывая блоковое мышление во всех регионах мира, западные страны пытаются решить свои проблемы за счет других государств. Глава МИД добавил, что цель Вашингтона и Брюсселя - замена архитектуры ООН собственным "порядком, основанным на правилах", которые они пишут сами, а затем навязывают другим государствам. Так, например, Лавров пояснил, что США и страны НАТО рассматривали Украину как инструмент сдерживания России, постоянно подогревая там антироссийские настроения. В то же время, Североатлантический альянс стремился расширяться на восток, опасно приближаясь к российским границам и нарушая при этом свои политические обязательства. Сергей Лавров добавил, что западным странам безразличны судьба Украины как самостоятельной страны и судьба украинского народа - они делают все возможное, чтобы помешать Москве и Киеву достичь прогресса на поле переговоров.Если США и НАТО хотят урегулирования кризиса, они должны прекратить поставки вооружений, заняться гуманитарными вопросами и, подчеркнул глава МИД, заставить официальный Киев прекратить провокации, в том числе и информационные. В противном случае западные политики берут на себя ответственность за соучастие в кровавых преступлениях. Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. По словам российского президента Владимира Путина, целью действий российских войск являются денацификация и демилитаризация страны, защита жителей Донбасса от произвола киевского режима. Для этого ведутся удары по военным объектам Украины и уничтожается украинская военная инфраструктура.

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сергей лавров, мид рф, россия, украина