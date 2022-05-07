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Крым восстановит железнодорожное сообщение с Херсонской и Запорожской областями

Крым восстановит железнодорожное сообщение с Херсонской и Запорожской областями

До событий 2014 года две железнодорожные ветки соединяли Крым с Херсонской областью, по этим путям ходили поезда дальнего следования. 07.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-07T08:50+0300

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СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Прерванное восемь лет назад пассажирское железнодорожное сообщение Крыма с Херсонской и Запорожской областями будет восстановлено, заявил РИА Новости глава региона Крыма Сергей Аксенов.Он выразил уверенность в том, что сопредельные с Крымом территории (Херсонская и Запорожская области) будут жить нормальной, спокойной человеческой жизнью.В свою очередь, власти Херсонской области заявили, что железнодорожное сообщение с Крымом должно быть восстановлено, и это один из приоритетных вопросов.Две основные железнодорожные ветки соединяли Крым с районами Херсонской области, по которым осуществлялось движение поездов дальнего следования. Железнодорожное сообщение было прервано по инициативе киевских властей в 2014 году. Пассажирское железнодорожное сообщение Крыма с материковой Россией было открыто по построенному через Керченский пролив Крымскому мосту в декабре 2019 года, грузовое железнодорожное - 30 июня 2020 года.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/khersonskaya-oblast-nachala-perekhod-v-rublevuyu-zonu-1038912486.html

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крым, херсонская область , россия, новости, украина