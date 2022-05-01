https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/khersonskaya-oblast-nachala-perekhod-v-rublevuyu-zonu-1038912486.html

Херсонская область начала переход в рублевую зону

Херсонская область начала переход в рублевую зону

Организацией наличных и безналичных кассово-денежных расчетов на территории области будет заниматься российский Международный расчетный банк. 01.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-01T09:28+0300

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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Херсонская область Украины с 1 мая переходит на расчеты в рублях, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя военно-гражданской администрации региона, главу комитета спасения Херсонщины "За мир и порядок" Кирилла Стремоусова.Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо пояснил, что российский Международный расчетный банк, который займется организацией наличных и безналичных расчетов, уже имеет опыт подобной работы на территории Донецкой и Луганской республик. В ходе военной спецоперации на Украине российская армия взяла под контроль всю Херсонскую область. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских теле- и радиоканалов, налаживаются торговые связи с Крымом, с которым она граничит.Кроме того, Владимир Сальдо добавил, что в области будут использоваться два языка - русский и украинский. Власти области заявили, что возврат в состав Украины исключен, Киев отказался от херсонцев, когда начал применять боевое оружие против мирного населения.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целью стали денацификация и демилитаризация Украины, защита населения Донбасса от действий правящего в Киеве режима.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/osobennosti-rossiyskogo-nastupleniya-v-donbasse-i-zaporozhe-1038729352.html

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