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https://sputnik-abkhazia.ru/20220507/ogon-pamyati-zazhzhennyy-u-kremlevskoy-steny-dostavili-v-abkhaziyu-1038996455.html
"Огонь памяти", зажженный у Кремлевской стены, доставили в Абхазию
"Огонь памяти", зажженный у Кремлевской стены, доставили в Абхазию
Частицы вечного огня из Москвы доставили в Абхазию в рамках акции “Огонь памяти” в субботу 7 мая. В День Победы во всех районах Абхазии от лампадок будут... 07.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-07T12:18+0300
2022-05-07T12:18+0300
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СУХУМ, 7 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. "Огонь памяти", зажженный от Вечного огня у Кремлевской стены, доставили в Абхазию.Лампаду с огнем торжественно вручили почетному караулу, который строевым маршем передал Музею Боевой Славы имени Владислава Ардзинба."Наш Гумистинский мост, символизирующий стойкость абхазского народа и волю к Победе встретил огонь памяти с одним из главных символов победы - Георгиевской лентой. Знаменательно и то, что священный огонь прибыл к нам именно в день Святого Георгия Победоносца (6 мая - прим.). Государственному музею Боевой славы имени Владислава Ардзинба выпала еще одна честь - именно здесь стартует "Огонь памяти", который затем будет передан администрациям районов Абхазии. И ветераны Великой Отечественной войны смогут соприкоснуться со священным пламенем, который на протяжении многих десятилетий согревает сердца победителей и их потомков", - сказала на церемонии передачи лампадок директор музея Боевой славы Мзия Бейя.Временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов отметил, что "Огонь памяти", как и Георгиевская лента - один из символов победы и единения народов-победителей.После торжественной церемонии семь лампад с огнем передали семи районам Абхазии. Девятого мая во всех районах республики от этих лампад зажгут вечные огни у памятников погибшим в Великой Отечественной войне.Акция "Огонь памяти" впервые проходит в Абхазии. Ее организаторами в республике выступают Русский дом в Сухуме и Посольство России в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/aktsiya-ogon-pamyati-vpervye-proydet-v-abkhazii-9-maya-1038786277.html
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великая отечественная война (1941-1945), сухум, россотрудничество, день победы

"Огонь памяти", зажженный у Кремлевской стены, доставили в Абхазию

12:18 07.05.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Передача музею боевой славы Вечного огня
Передача музею боевой славы Вечного огня - Sputnik Абхазия, 1920, 07.05.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Частицы вечного огня из Москвы доставили в Абхазию в рамках акции “Огонь памяти” в субботу 7 мая. В День Победы во всех районах Абхазии от лампадок будут зажигаться вечные огни у мемориалов погибшим в Великой Отечественной.
СУХУМ, 7 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. "Огонь памяти", зажженный от Вечного огня у Кремлевской стены, доставили в Абхазию.
Лампаду с огнем торжественно вручили почетному караулу, который строевым маршем передал Музею Боевой Славы имени Владислава Ардзинба.
© Sputnik / Томас Тхайцук Передача музею боевой славы Вечного огня
Передача музею боевой славы Вечного огня - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Передача музею боевой славы Вечного огня
© Sputnik / Томас Тхайцук Передача музею боевой славы Вечного огня
Передача музею боевой славы Вечного огня - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Передача музею боевой славы Вечного огня
© Sputnik / Томас Тхайцук Передача музею боевой славы Вечного огня
Передача музею боевой славы Вечного огня - Sputnik Абхазия
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Передача музею боевой славы Вечного огня
© Sputnik / Томас Тхайцук Передача музею боевой славы Вечного огня
Передача музею боевой славы Вечного огня - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Передача музею боевой славы Вечного огня
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Передача музею боевой славы Вечного огня
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Передача музею боевой славы Вечного огня
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Передача музею боевой славы Вечного огня
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Передача музею боевой славы Вечного огня
"Наш Гумистинский мост, символизирующий стойкость абхазского народа и волю к Победе встретил огонь памяти с одним из главных символов победы - Георгиевской лентой. Знаменательно и то, что священный огонь прибыл к нам именно в день Святого Георгия Победоносца (6 мая - прим.). Государственному музею Боевой славы имени Владислава Ардзинба выпала еще одна честь - именно здесь стартует "Огонь памяти", который затем будет передан администрациям районов Абхазии. И ветераны Великой Отечественной войны смогут соприкоснуться со священным пламенем, который на протяжении многих десятилетий согревает сердца победителей и их потомков", - сказала на церемонии передачи лампадок директор музея Боевой славы Мзия Бейя.
Временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов отметил, что "Огонь памяти", как и Георгиевская лента - один из символов победы и единения народов-победителей.
"Это трогает, это действительно символ единения и сближения наших народов, этого у нас не отнять. Хотел бы сказать, что огонь, который мы встречаем сегодня олицетворяет собой несколько символов. Во-первых, это вечная память о подвиге советских воинов-победителей и тружеников тыла, а также о миллионах жизней, которые забрала война. Во-вторых, огонь - символ возрождения. Как птица Феникс наша страна, пройдя огонь войны, залечила раны, строилась и расцвела. И в-третьих, огонь символизирует очищение мира от фашистской заразы, которое стало возможным благодаря самоотверженной борьбе народов нашей страны", - подчеркнул Литвинов.
После торжественной церемонии семь лампад с огнем передали семи районам Абхазии. Девятого мая во всех районах республики от этих лампад зажгут вечные огни у памятников погибшим в Великой Отечественной войне.
Акция "Огонь памяти" впервые проходит в Абхазии. Ее организаторами в республике выступают Русский дом в Сухуме и Посольство России в Абхазии.
Акция Свеча Памяти в Новосибирске - Sputnik Абхазия, 1920, 23.04.2022
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Акция "Огонь памяти" впервые пройдет в Абхазии 9 мая
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