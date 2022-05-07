"Огонь памяти", зажженный у Кремлевской стены, доставили в Абхазию
© Sputnik / Томас Тхайцук Передача музею боевой славы Вечного огня
© Sputnik / Томас Тхайцук
Частицы вечного огня из Москвы доставили в Абхазию в рамках акции “Огонь памяти” в субботу 7 мая. В День Победы во всех районах Абхазии от лампадок будут зажигаться вечные огни у мемориалов погибшим в Великой Отечественной.
СУХУМ, 7 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. "Огонь памяти", зажженный от Вечного огня у Кремлевской стены, доставили в Абхазию.
Лампаду с огнем торжественно вручили почетному караулу, который строевым маршем передал Музею Боевой Славы имени Владислава Ардзинба.
© Sputnik / Томас Тхайцук Передача музею боевой славы Вечного огня
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Передача музею боевой славы Вечного огня
© Sputnik / Томас Тхайцук Передача музею боевой славы Вечного огня
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Передача музею боевой славы Вечного огня
© Sputnik / Томас Тхайцук Передача музею боевой славы Вечного огня
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Передача музею боевой славы Вечного огня
© Sputnik / Томас Тхайцук Передача музею боевой славы Вечного огня
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Передача музею боевой славы Вечного огня
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Передача музею боевой славы Вечного огня
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Передача музею боевой славы Вечного огня
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Передача музею боевой славы Вечного огня
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Передача музею боевой славы Вечного огня
"Наш Гумистинский мост, символизирующий стойкость абхазского народа и волю к Победе встретил огонь памяти с одним из главных символов победы - Георгиевской лентой. Знаменательно и то, что священный огонь прибыл к нам именно в день Святого Георгия Победоносца (6 мая - прим.). Государственному музею Боевой славы имени Владислава Ардзинба выпала еще одна честь - именно здесь стартует "Огонь памяти", который затем будет передан администрациям районов Абхазии. И ветераны Великой Отечественной войны смогут соприкоснуться со священным пламенем, который на протяжении многих десятилетий согревает сердца победителей и их потомков", - сказала на церемонии передачи лампадок директор музея Боевой славы Мзия Бейя.
Временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов отметил, что "Огонь памяти", как и Георгиевская лента - один из символов победы и единения народов-победителей.
"Это трогает, это действительно символ единения и сближения наших народов, этого у нас не отнять. Хотел бы сказать, что огонь, который мы встречаем сегодня олицетворяет собой несколько символов. Во-первых, это вечная память о подвиге советских воинов-победителей и тружеников тыла, а также о миллионах жизней, которые забрала война. Во-вторых, огонь - символ возрождения. Как птица Феникс наша страна, пройдя огонь войны, залечила раны, строилась и расцвела. И в-третьих, огонь символизирует очищение мира от фашистской заразы, которое стало возможным благодаря самоотверженной борьбе народов нашей страны", - подчеркнул Литвинов.
После торжественной церемонии семь лампад с огнем передали семи районам Абхазии. Девятого мая во всех районах республики от этих лампад зажгут вечные огни у памятников погибшим в Великой Отечественной войне.
Акция "Огонь памяти" впервые проходит в Абхазии. Ее организаторами в республике выступают Русский дом в Сухуме и Посольство России в Абхазии.
23 апреля, 14:40