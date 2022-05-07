https://sputnik-abkhazia.ru/20220507/ogon-pamyati-zazhzhennyy-u-kremlevskoy-steny-dostavili-v-abkhaziyu-1038996455.html

"Огонь памяти", зажженный у Кремлевской стены, доставили в Абхазию

"Огонь памяти", зажженный у Кремлевской стены, доставили в Абхазию

Частицы вечного огня из Москвы доставили в Абхазию в рамках акции “Огонь памяти” в субботу 7 мая. В День Победы во всех районах Абхазии от лампадок будут... 07.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-07T12:18+0300

2022-05-07T12:18+0300

2022-05-07T12:18+0300

в абхазии

великая отечественная война (1941-1945)

сухум

россотрудничество

день победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/07/1038996127_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_bed60c0c7c2789ab4af744599344908c.jpg

СУХУМ, 7 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. "Огонь памяти", зажженный от Вечного огня у Кремлевской стены, доставили в Абхазию.Лампаду с огнем торжественно вручили почетному караулу, который строевым маршем передал Музею Боевой Славы имени Владислава Ардзинба."Наш Гумистинский мост, символизирующий стойкость абхазского народа и волю к Победе встретил огонь памяти с одним из главных символов победы - Георгиевской лентой. Знаменательно и то, что священный огонь прибыл к нам именно в день Святого Георгия Победоносца (6 мая - прим.). Государственному музею Боевой славы имени Владислава Ардзинба выпала еще одна честь - именно здесь стартует "Огонь памяти", который затем будет передан администрациям районов Абхазии. И ветераны Великой Отечественной войны смогут соприкоснуться со священным пламенем, который на протяжении многих десятилетий согревает сердца победителей и их потомков", - сказала на церемонии передачи лампадок директор музея Боевой славы Мзия Бейя.Временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов отметил, что "Огонь памяти", как и Георгиевская лента - один из символов победы и единения народов-победителей.После торжественной церемонии семь лампад с огнем передали семи районам Абхазии. Девятого мая во всех районах республики от этих лампад зажгут вечные огни у памятников погибшим в Великой Отечественной войне.Акция "Огонь памяти" впервые проходит в Абхазии. Ее организаторами в республике выступают Русский дом в Сухуме и Посольство России в Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/aktsiya-ogon-pamyati-vpervye-proydet-v-abkhazii-9-maya-1038786277.html

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

великая отечественная война (1941-1945), сухум, россотрудничество, день победы