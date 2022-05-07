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Шествия "Бессмертного полка" пройдут в 88 странах в очном формате
Шествия "Бессмертного полка" пройдут в 88 странах в очном формате
Ежегодные акции "Георгиевская лента", "Бессмертный полк" традиционно проходят во многих городах России и за рубежом к 9 Мая. 07.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-07T19:43+0300
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СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Акция "Бессмертный полк" пройдет в очном формате в 88 странах, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.Он добавил, что с учетом возможных провокаций организаторы уделяют повышенное внимание обеспечению безопасности.Ежегодные акции "Георгиевская лента", "Бессмертный полк" традиционно проходят во многих городах России и за рубежом, в праздничные майские дни возлагаются венки к могилам неизвестных солдат, военным мемориалам. В рамках празднования 77-й годовщины почти в 130 странах идет подготовка к памятным мероприятиям, организаторами которых выступают российские соотечественники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220507/bessmertnyy-polk-kontserty-i-kinopokazy-kak-v-abkhazii-otmetyat-9-maya-1038997846.html
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в мире, россия, новости, бессмертный полк, великая отечественная война (1941-1945), ветераны
Шествия "Бессмертного полка" пройдут в 88 странах в очном формате
19:43 07.05.2022 (обновлено: 20:59 07.05.2022)
Ежегодные акции "Георгиевская лента", "Бессмертный полк" традиционно проходят во многих городах России и за рубежом к 9 Мая.
СУХУМ, 7 мая - Sputnik.
Акция "Бессмертный полк" пройдет в очном формате в 88 странах, сообщает РИА Новости
со ссылкой на МИД России.
"По нашей информации акция "Бессмертный полк" в 88 странах готовится в очном формате. "Бессмертный полк" в этом году впервые состоится в Венесуэле. Шествие ожидается в Аргентине, Белоруссии, Болгарии, Иордании, Испании, Киргизии, Никарагуа, Сербии и других странах", - сказал заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев на брифинге в пятницу.
Он добавил, что с учетом возможных провокаций организаторы уделяют повышенное внимание обеспечению безопасности.
Ежегодные акции "Георгиевская лента", "Бессмертный полк" традиционно проходят во многих городах России и за рубежом, в праздничные майские дни возлагаются венки к могилам неизвестных солдат, военным мемориалам. В рамках празднования 77-й годовщины почти в 130 странах идет подготовка к памятным мероприятиям, организаторами которых выступают российские соотечественники.