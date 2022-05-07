https://sputnik-abkhazia.ru/20220507/shestviya-bessmertnogo-polka-proydut-v-88-stranakh-v-ochnom-formate-1039000738.html

Шествия "Бессмертного полка" пройдут в 88 странах в очном формате

Шествия "Бессмертного полка" пройдут в 88 странах в очном формате

Ежегодные акции "Георгиевская лента", "Бессмертный полк" традиционно проходят во многих городах России и за рубежом к 9 Мая. 07.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-07T19:43+0300

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ветераны

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СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Акция "Бессмертный полк" пройдет в очном формате в 88 странах, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.Он добавил, что с учетом возможных провокаций организаторы уделяют повышенное внимание обеспечению безопасности.Ежегодные акции "Георгиевская лента", "Бессмертный полк" традиционно проходят во многих городах России и за рубежом, в праздничные майские дни возлагаются венки к могилам неизвестных солдат, военным мемориалам. В рамках празднования 77-й годовщины почти в 130 странах идет подготовка к памятным мероприятиям, организаторами которых выступают российские соотечественники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220507/bessmertnyy-polk-kontserty-i-kinopokazy-kak-v-abkhazii-otmetyat-9-maya-1038997846.html

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в мире, россия, новости, бессмертный полк, великая отечественная война (1941-1945), ветераны