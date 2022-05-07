https://sputnik-abkhazia.ru/20220507/bessmertnyy-polk-kontserty-i-kinopokazy-kak-v-abkhazii-otmetyat-9-maya-1038997846.html

"Бессмертный полк", концерты и кинопоказы: как Абхазия отметит 9 Мая

"Бессмертный полк", концерты и кинопоказы: как Абхазия отметит 9 Мая

Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне в городах и районах Абхазии запланированы выставки, акция “Бессмертный полк”, спортивные соревнования и концерты. 07.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-07T18:51+0300

2022-05-07T18:51+0300

2022-05-07T19:34+0300

в абхазии

день победы

новости

абхазия

9 мая

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Подробнее о запланированных к 9 Мая мероприятиях, читайте в материале Sputnik.SputnikСухумВ Сухуме к 9 мая будет насыщенная культурная и спортивная программа. Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, здесь начались уже 5 мая. Накануне праздника, 8 мая, на площадке культурно-деловой платформы “Гума” запланирован открытый концерт “Музыка Победы” Государственного камерного оркестра Абхазии под управлением Народного артиста республики Давида Терзяна.Торжественная церемония возложения цветов и памятный митинг у памятника Неизвестному солдату пройдут 9 мая в 9:30.В 11:00 на набережной Махаджиров начнется торжественный марш парадных расчетов, выступление почетного караула СВОКУ.В 11:40 на площади Свободы стартует марш “Бессмертного полка”.А уже в 11:50 учащейся столичных школ торжественным маршем пройдут от набережной Махаджиров к памятнику Неизвестному солдату.В 11:00 в центральном павильоне “Гума” откроется фотоэкспозиция “Наша память”.А в 13:00 в Центральном выставочном зале Сухума откроется выставка известных абхазских мастеров второй половины ХХ века. Экспозиция будет открыта для посещения до 15 мая.В 15:00 на набережной у колоннады откроются любительские турниры по шахматам, шашкам, домино и настольному теннису.В 16:00 на площади Сергея Багапш состоится еще один праздничный концерт. А в 17:00 на платформе “Гума” прочтут стихи о Победе.В 18:00 на стадионе “Динамо” ветераны Отечественной войны народа Абхазии проведут футбольные матчи.На платформе “Гума” в 18:00 реконструируют городскую атмосферу 9 мая 1945 года. Приедет "поезд Победы". Мероприятие называется “В 6 часов вечера после войны”.Позже, в 19:30 там же будет показ советских фильмов.9 мая в 13:00 у “Дома Москвы” стартует и велопробег “Спасибо за Победу”. Его участники проедут маршрут Сухум-Гулрыпш-Сухум.Сухумский район9 Мая в селах Сухумского района пройдет возложение цветов к памятникам погибших в Великой Отечественной войне 194-1945 годов.Гагрский районВ День Победы 9 Мая у мемориала защитникам Кавказа представят экспозицию военных снимков. С 4 по 10 мая с 13:00 до 16:00 в Доме культуры покажут кинохроники по документальным и художественным фильмам о Великой Отечественной войне.9 мая в 11:00 состоится возложение цветов у мемориала. В 11:00 от центра города учащиеся школ и жители Гагры в рамках акции “Бессмертный полк” маршем пройдут от центра города к памятнику павшим за Родину в 1941-1945 годах.С 12:20 на площади у памятника начинается концертная программа. Здесь же будет развернута полевая кухня с перловой и гречневой кашами и 100 граммами фронтовых. Детям раздадут мороженое и соки.Гудаутский районВ Гудауте 9 Мая в 9:45 начнется шествие “Бессмертного полка”. Его участники соберутся у здания администрации района, откуда с фотографиями своих близких пройдут по проспекту Героев до памятника павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.Затем, школьники прочтут стихотворения, ансамбли “Рица” и “Ахищтра” исполнят песни военных лет. В этот день Седьмая российская военная база организует полевую кухню. Руководитель Седьмой базы зачитает поздравление от имени руководства Российской Федерации.В честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 8 и 9 мая на ипподроме в селе Дурипш состоятся конно-спортивные соревнования.Очамчырский районЕжегодная акция в День Победы “Бессмертный полк” в Очамчыре начнется в 10:00 с поворота, ведущего в порт. Его участники пройдут по улицам города. Завершится марш на набережной у памятника погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.После возложения цветов у мемориала состоится митинг. После, в 13:00 в Доме культуры откроется праздничный концерт.Гулрыпшский районВ Гулрыпше 6 мая возложили цветы у памятника погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, после в 13:00 в Доме культуры пройдет концерт. 7 мая работники Администрации района посетили ветеранов Великой Отечественной войны по месту жительства и поздравили их с праздником.8 и 9 мая представители района примут участие в столичных мероприятиях.Ткуарчалский район9 мая в 11:00 на площади у Дома культуры начинается акция "Бессмертный полк". Жители района с фотографиями участников Великой Отечественной войны пройдут к Аллее героев, где состоится возложение цветов у памятников погибших в Великой Отечественной войне и в Отечественной войне народа Абхазии.В 11:30 на площади у Дворца культуры откроется памятный митинг, после чего начинается концерт с участием студии “Ахучра". Здесь же на площади будет развернута полевая кухня.Галский районМероприятия в День Победы в Гале начнутся с центральной площади, где с самого утра будет звучать музыка военных лет. В 10:00 участники памятного события возложат цветы к монументу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Затем, в 11:00 начнется акция “Бессмертный полк”, ее участники торжественным маршем пройдут по городу. Завершится акция в Парке Славы, у обелиска вечного огня. В 13:00 здесь будет открыта полевая кухня, российские военные будут угощать всех желающих гречневой кашей и чаем, а также фронтовыми сто грамм.В 13:00 в Доме культуры запланировано выступление школьных коллективов. Завершится празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне салютом в 19:00.

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день победы, новости, абхазия, 9 мая