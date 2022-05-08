https://sputnik-abkhazia.ru/20220508/ankvab-idei-natsizma-kak-okazalos-vse-esche-zhivy-1039006406.html

Анкваб: идеи нацизма, как оказалось, все еще живы

Анкваб: идеи нацизма, как оказалось, все еще живы

Глава Правительства Абхазии направил поздравление в адрес своего российского коллеги и пожелал мира, благополучия и новых достижений во благо будущих... 08.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-08T13:23+0300

2022-05-08T13:23+0300

2022-05-08T13:23+0300

александр анкваб

михаил мишустин

россия

абхазия

украина

вов

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СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поздравил главу российского правительства Михаила Мишустина с с 77-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Анкваб отметил, что весь многонациональный народ Советского Союза боролся за Победу, и все вместе совершили бессмертный подвиг во имя спасения общего Отечества.Он подчеркнул, что в Абхазии гордятся подвигом всех ветеранов Победы и берегут светлую память о погибших.Глава Правительства выразил уверенность, что проводимая Россией спецоперация на Украине будет успешно завершена. Он напомнил, что Абхазия выражает свою поддержку России, в том числе участием в спецоперации абхазских добровольцев.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220508/putin-pozdravil-lidera-i-narod-abkhazii-s-77-y-godovschinoy-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-1039005912.html

россия

абхазия

украина

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

александр анкваб, михаил мишустин, россия, абхазия, украина, вов