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Конно-спортивные игры в честь Победы в Великой Отечественной начались в Дурипше
Конно-спортивные игры в честь Победы в Великой Отечественной начались в Дурипше
В соревнованиях принимают участие команды, представляющие семь сел Гудаутского района. 08.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-08T10:46+0300
2022-05-08T10:46+0300
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ДУРИПШ, 8 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. В честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на ипподроме в селе Дурипш начались конно-спортивные соревнования. В программе конно-спортивных игр: метание дротиков, конный футбол, джигитовка, рубка. Главный судья соревнований Джарназ Бениа рассказал, что помимо командных видов, запланированы забеги на различные дистанции. "Наездники будут соревноваться на дистанциях 1400,1800, два забега на 2000 и на 4000 метров", - подчеркнул он. Конно-спортивные соревнования, посвященные 77-детию Победы в Великой Отечественной войне в селе Дурипш, завершатся 9 Мая. Победители будут награждены кубками и денежными призами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220507/bessmertnyy-polk-kontserty-i-kinopokazy-kak-v-abkhazii-otmetyat-9-maya-1038997846.html
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Конно-спортивные игры в честь Победы в Великой Отечественной начались в Дурипше
10:46 08.05.2022 (обновлено: 11:48 08.05.2022)
В соревнованиях принимают участие команды, представляющие семь сел Гудаутского района.
ДУРИПШ, 8 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. В честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на ипподроме в селе Дурипш начались конно-спортивные соревнования.
В соревнованиях принимают участие команды из сел: Аацы, Куланырхуа, Ачандара, Звандрипш, Дурипш, Лыхны, Джирхуа.
В программе конно-спортивных игр: метание дротиков, конный футбол, джигитовка, рубка.
Главный судья соревнований Джарназ Бениа рассказал, что помимо командных видов, запланированы забеги на различные дистанции.
"Наездники будут соревноваться на дистанциях 1400,1800, два забега на 2000 и на 4000 метров", - подчеркнул он.
Конно-спортивные соревнования, посвященные 77-детию Победы в Великой Отечественной войне в селе Дурипш, завершатся 9 Мая.
Победители будут награждены кубками и денежными призами.