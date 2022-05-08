Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220508/konno-sportivnye-igry-v-chest-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-nachalis-v-duripshe-1039004023.html
Конно-спортивные игры в честь Победы в Великой Отечественной начались в Дурипше
Конно-спортивные игры в честь Победы в Великой Отечественной начались в Дурипше
В соревнованиях принимают участие команды, представляющие семь сел Гудаутского района. 08.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-08T10:46+0300
2022-05-08T11:48+0300
в абхазии
вов
гудаутский район
абхазия
скачки
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/08/1039003875_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_28b603dfc069dba1c1deb118b189fda2.jpg
ДУРИПШ, 8 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. В честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на ипподроме в селе Дурипш начались конно-спортивные соревнования. В программе конно-спортивных игр: метание дротиков, конный футбол, джигитовка, рубка. Главный судья соревнований Джарназ Бениа рассказал, что помимо командных видов, запланированы забеги на различные дистанции. "Наездники будут соревноваться на дистанциях 1400,1800, два забега на 2000 и на 4000 метров", - подчеркнул он. Конно-спортивные соревнования, посвященные 77-детию Победы в Великой Отечественной войне в селе Дурипш, завершатся 9 Мая. Победители будут награждены кубками и денежными призами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220507/bessmertnyy-polk-kontserty-i-kinopokazy-kak-v-abkhazii-otmetyat-9-maya-1038997846.html
гудаутский район
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/08/1039003875_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9d43c5f3dc638510edddc024a967571c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
вов, гудаутский район, абхазия, скачки, спорт

Конно-спортивные игры в честь Победы в Великой Отечественной начались в Дурипше

10:46 08.05.2022 (обновлено: 11:48 08.05.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Конно-спортивные соревнования в селе Дурипш
Конно-спортивные соревнования в селе Дурипш - Sputnik Абхазия, 1920, 08.05.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В соревнованиях принимают участие команды, представляющие семь сел Гудаутского района.
ДУРИПШ, 8 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. В честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на ипподроме в селе Дурипш начались конно-спортивные соревнования.
В соревнованиях принимают участие команды из сел: Аацы, Куланырхуа, Ачандара, Звандрипш, Дурипш, Лыхны, Джирхуа.
В программе конно-спортивных игр: метание дротиков, конный футбол, джигитовка, рубка.
Главный судья соревнований Джарназ Бениа рассказал, что помимо командных видов, запланированы забеги на различные дистанции.
"Наездники будут соревноваться на дистанциях 1400,1800, два забега на 2000 и на 4000 метров", - подчеркнул он.
Конно-спортивные соревнования, посвященные 77-детию Победы в Великой Отечественной войне в селе Дурипш, завершатся 9 Мая.
Празднование Дня Победы в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 07.05.2022
В Абхазии
"Бессмертный полк", концерты и кинопоказы: как Абхазия отметит 9 Мая
Вчера, 18:51
Победители будут награждены кубками и денежными призами.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0