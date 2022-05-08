https://sputnik-abkhazia.ru/20220508/nachalos-golosovaniya-vo-vtorom-ture-vyborov-prezidenta-yuzhnoy-osetii-1039002820.html

Началось голосование во втором туре выборов президента Южной Осетии

Началось голосование во втором туре выборов президента Южной Осетии

Избирательные участки будут открыты в Южной Осетии и за ее пределами - в Сухуме, Москве и Владикавказе. 08.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-08T08:04+0300

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южная осетия

президент

политика

сухум

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СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Голосование во втором туре выборов президента Южной Осетии началось в 8:00 в воскресенье 8 мая.ЦИК Южной Осетии изготовил 40 тысяч бюллетеней, всего в республике зарегистрированы более 32 тысяч избирателей.Выборы в Южной Осетии могут считаться состоявшимися при явке более 50% избирателей. Для победы одному из кандидатов нужно набрать более половины голосов.За выборами в Южной Осетии будут следить иностранные наблюдатели из России, ДНР, ЛНР и Абхазии.Делегация из Абхазии прибыла в РЮО 7 мая, в ее состав входят депутаты Народного Собрания Венори Бебия, Беслан Эмурхба и Алмас Акаба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220507/delegatsiya-iz-abkhazii-pribyla-v-yuzhnuyu-osetiyu-dlya-nablyudeniya-za-vyborami-1038999663.html

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южная осетия, президент, политика, сухум