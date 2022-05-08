https://sputnik-abkhazia.ru/20220508/pobednyy-zabeg-otkrytie-konnosportivnykh-igr-v-duripshe-1039017207.html

Победный забег: открытие конноспортивных игр в Дурипше

Победный забег: открытие конноспортивных игр в Дурипше

В честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на ипподроме в селе Дурипш проходят конно-спортивные соревнования. 08.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-08T22:39+0300

2022-05-08T22:39+0300

2022-05-08T22:39+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

абхазия

вов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/08/1039017812_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_75da450ffeaf8e60ed01ddbefab2c390.jpg

День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Абхазии традиционно отмечают широко. По всей республике проходят различные мероприятия, в том числе конноспортивные соревнования. В этом году они проходят на ипподроме в селе Дурипш Гудаутского района.В программе конноспортивных игр: метание дротиков, конный футбол, джигитовка, рубка. Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулось с полей сражений. 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220508/1039009541.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, абхазия, вов