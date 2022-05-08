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Победный забег: открытие конноспортивных игр в Дурипше
Победный забег: открытие конноспортивных игр в Дурипше
В честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на ипподроме в селе Дурипш проходят конно-спортивные соревнования. 08.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-08T22:39+0300
2022-05-08T22:39+0300
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День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Абхазии традиционно отмечают широко. По всей республике проходят различные мероприятия, в том числе конноспортивные соревнования. В этом году они проходят на ипподроме в селе Дурипш Гудаутского района.В программе конноспортивных игр: метание дротиков, конный футбол, джигитовка, рубка. Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулось с полей сражений. 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220508/1039009541.html
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видео, мультимедиа, абхазия, вов
Победный забег: открытие конноспортивных игр в Дурипше
В честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на ипподроме в селе Дурипш проходят конно-спортивные соревнования.
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Абхазии традиционно отмечают широко. По всей республике проходят различные мероприятия, в том числе конноспортивные соревнования. В этом году они проходят на ипподроме в селе Дурипш Гудаутского района.
В программе конноспортивных игр: метание дротиков, конный футбол, джигитовка, рубка.
Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулось с полей сражений. 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.