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Открылась первая ярмарка-фестиваль памяти Гиви Смыр
Открылась первая ярмарка-фестиваль памяти Гиви Смыр
В двухдневной ярмарке в культурном центре имени Гиви Смыр принимает участие более 50 мастеров. 08.05.2022, Sputnik Абхазия
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НОВЫЙ АФОН, 8 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Первая ярмарка-фестиваль народного творчества и ремесел Абхазии ко дню рождения кавалера ордена Леона, ордена "Ахьдз-Апша" II степени, скульптора, художника, первооткрывателя Новоафонской пещеры Гиви Смыр открылась в Новом Афоне 8 мая. Мероприятие посетил президент Абхазии Аслан Бжания, он ознакомился с экспозициями и представленной продукцией, пообщался с ремесленниками. Вдова Гиви Смыр Жаклин Чачибая рассказала, что всю жизнь ее супруг мечтал о том, чтобы в Новом Афоне было такое место, где могли бы собраться творческие люди и представить плоды своих трудов. На ярмарке были представлены изделия из дерева, керамики, ювелирные украшения, абхазские традиционные ножи и многое другое. Гиви Смыр родился 9 мая 1945 года в городе Новый Афон. В 1961 году, в возрасте 16 лет, один, с помощью простой веревки, спустился в пропасть, которую издревле называли в народе "Бездонная яма". Так была открыта Новоафонская пещера, вторая по величине в мире. Но, добраться до дна без специального снаряжения было невозможно, и уже через некоторое время вместе с Гиви на дно спустились спелеологи. Гиви Смыр ушел из жизни 18 ноября 2016 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220508/konno-sportivnye-igry-v-chest-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-nachalis-v-duripshe-1039004023.html
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новый афон, культура, аслан бжания, гиви смыр, абхазия

Открылась первая ярмарка-фестиваль памяти Гиви Смыр

15:31 08.05.2022 (обновлено: 16:36 08.05.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Ярмарка-фестиваль памяти Гиви Смыр открылась в Новом Афоне
Ярмарка-фестиваль памяти Гиви Смыр открылась в Новом Афоне - Sputnik Абхазия, 1920, 08.05.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В двухдневной ярмарке в культурном центре имени Гиви Смыр принимает участие более 50 мастеров.
НОВЫЙ АФОН, 8 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Первая ярмарка-фестиваль народного творчества и ремесел Абхазии ко дню рождения кавалера ордена Леона, ордена "Ахьдз-Апша" II степени, скульптора, художника, первооткрывателя Новоафонской пещеры Гиви Смыр открылась в Новом Афоне 8 мая.
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Мероприятие посетил президент Абхазии Аслан Бжания, он ознакомился с экспозициями и представленной продукцией, пообщался с ремесленниками.
Вдова Гиви Смыр Жаклин Чачибая рассказала, что всю жизнь ее супруг мечтал о том, чтобы в Новом Афоне было такое место, где могли бы собраться творческие люди и представить плоды своих трудов.
"Нас посетил наш президент, Аслан Георгиевич, благословил. Я надеюсь, что такие ярмарки будут проводиться чаще. Ярмарка будет проходить два дня с 11 до 18 часов", - подчеркнула она.
На ярмарке были представлены изделия из дерева, керамики, ювелирные украшения, абхазские традиционные ножи и многое другое.
© Sputnik / Томас Тхайцук Ярмарка-фестиваль памяти Гиви Смыр открылась в Новом Афоне
Ярмарка-фестиваль памяти Гиви Смыр открылась в Новом Афоне - Sputnik Абхазия
1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ярмарка-фестиваль памяти Гиви Смыр открылась в Новом Афоне
© Sputnik / Томас Тхайцук Ярмарка-фестиваль памяти Гиви Смыр открылась в Новом Афоне
Ярмарка-фестиваль памяти Гиви Смыр открылась в Новом Афоне - Sputnik Абхазия
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ярмарка-фестиваль памяти Гиви Смыр открылась в Новом Афоне
© Sputnik / Томас Тхайцук Ярмарка-фестиваль памяти Гиви Смыр открылась в Новом Афоне
Ярмарка-фестиваль памяти Гиви Смыр открылась в Новом Афоне - Sputnik Абхазия
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ярмарка-фестиваль памяти Гиви Смыр открылась в Новом Афоне
© Sputnik / Томас Тхайцук Ярмарка-фестиваль памяти Гиви Смыр открылась в Новом Афоне
Ярмарка-фестиваль памяти Гиви Смыр открылась в Новом Афоне - Sputnik Абхазия
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ярмарка-фестиваль памяти Гиви Смыр открылась в Новом Афоне
© Sputnik / Томас Тхайцук Ярмарка-фестиваль памяти Гиви Смыр открылась в Новом Афоне
Ярмарка-фестиваль памяти Гиви Смыр открылась в Новом Афоне - Sputnik Абхазия
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ярмарка-фестиваль памяти Гиви Смыр открылась в Новом Афоне
© Sputnik / Томас Тхайцук Ярмарка-фестиваль памяти Гиви Смыр открылась в Новом Афоне
Ярмарка-фестиваль памяти Гиви Смыр открылась в Новом Афоне - Sputnik Абхазия
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ярмарка-фестиваль памяти Гиви Смыр открылась в Новом Афоне
1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ярмарка-фестиваль памяти Гиви Смыр открылась в Новом Афоне
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ярмарка-фестиваль памяти Гиви Смыр открылась в Новом Афоне
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ярмарка-фестиваль памяти Гиви Смыр открылась в Новом Афоне
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ярмарка-фестиваль памяти Гиви Смыр открылась в Новом Афоне
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ярмарка-фестиваль памяти Гиви Смыр открылась в Новом Афоне
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ярмарка-фестиваль памяти Гиви Смыр открылась в Новом Афоне
Гиви Смыр родился 9 мая 1945 года в городе Новый Афон. В 1961 году, в возрасте 16 лет, один, с помощью простой веревки, спустился в пропасть, которую издревле называли в народе "Бездонная яма". Так была открыта Новоафонская пещера, вторая по величине в мире. Но, добраться до дна без специального снаряжения было невозможно, и уже через некоторое время вместе с Гиви на дно спустились спелеологи. Гиви Смыр ушел из жизни 18 ноября 2016 года.
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