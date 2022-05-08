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Роспотребнадзор оценил риск завоза оспы обезьян в Россию
Роспотребнадзор оценил риск завоза оспы обезьян в Россию
Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) зафиксировало случай заражения человека оспой обезьян. 08.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-08T17:07+0300
2022-05-08T17:07+0300
2022-05-08T17:07+0300
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СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Риск завоза оспы обезьян в Россию крайне низкий, принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить завоз заболевания, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Оспа обезьян — редкое вирусное зоонозное, то есть передающееся человеку от животных, заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой. Однако симптомы менее серьезны.Летальность составляет от 1% до 10%, уточнили в Роспотребнадзоре.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
здравоохранение, в мире, россия, великобритания, воспаления
Роспотребнадзор оценил риск завоза оспы обезьян в Россию
Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) зафиксировало случай заражения человека оспой обезьян.
СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Риск завоза оспы обезьян в Россию крайне низкий, принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить завоз заболевания, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Риск завоза инфекции в Российскую Федерацию был и остается крайне низким. Предпринимаются все необходимые меры для предотвращения завоза этого заболевания на территорию нашей страны", — говорится в сообщении.
Оспа обезьян — редкое вирусное зоонозное, то есть передающееся человеку от животных, заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой. Однако симптомы менее серьезны.
Летальность составляет от 1% до 10%, уточнили в Роспотребнадзоре.