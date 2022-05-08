https://sputnik-abkhazia.ru/20220508/rospotrebnadzor-otsenil-risk-zavoza-ospy-obezyan-v-rossiyu-1039012263.html

Роспотребнадзор оценил риск завоза оспы обезьян в Россию

Роспотребнадзор оценил риск завоза оспы обезьян в Россию

Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) зафиксировало случай заражения человека оспой обезьян. 08.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-08T17:07+0300

2022-05-08T17:07+0300

2022-05-08T17:07+0300

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СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Риск завоза оспы обезьян в Россию крайне низкий, принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить завоз заболевания, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Оспа обезьян — редкое вирусное зоонозное, то есть передающееся человеку от животных, заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой. Однако симптомы менее серьезны.Летальность составляет от 1% до 10%, уточнили в Роспотребнадзоре.

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здравоохранение, в мире, россия, великобритания, воспаления