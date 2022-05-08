https://sputnik-abkhazia.ru/20220508/rossiyskie-voennosluzhaschie-proedut-marshem-po-ulitsam-gudauty-9-maya-1039005197.html

Российские военнослужащие проедут маршем по улицам Гудауты 9 Мая

Российские военнослужащие проедут маршем по улицам Гудауты 9 Мая

77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне отметят праздничными мероприятиями во всех городах и районах Абхазии. 08.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-08T11:30+0300

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вов

гудаута

юво

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СУХУМ, 8 мая - Sputnik. В День Победы военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии проедут по улицам Гудауты под музыку военных лет, сообщает пресс-служба ЮВО. Также 9 мая военнослужащие ЮВО совместно с военнослужащими Минобороны Абхазии примут участие в шествии Победы на набережной Сухума.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220507/bessmertnyy-polk-kontserty-i-kinopokazy-kak-v-abkhazii-otmetyat-9-maya-1038997846.html

гудаута

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вов, гудаута, юво