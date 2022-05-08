https://sputnik-abkhazia.ru/20220508/rossiyskie-voennosluzhaschie-proedut-marshem-po-ulitsam-gudauty-9-maya-1039005197.html
Российские военнослужащие проедут маршем по улицам Гудауты 9 Мая
Российские военнослужащие проедут маршем по улицам Гудауты 9 Мая
77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне отметят праздничными мероприятиями во всех городах и районах Абхазии. 08.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-08T11:30+0300
2022-05-08T11:30+0300
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вов
гудаута
юво
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СУХУМ, 8 мая - Sputnik. В День Победы военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии проедут по улицам Гудауты под музыку военных лет, сообщает пресс-служба ЮВО. Также 9 мая военнослужащие ЮВО совместно с военнослужащими Минобороны Абхазии примут участие в шествии Победы на набережной Сухума.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220507/bessmertnyy-polk-kontserty-i-kinopokazy-kak-v-abkhazii-otmetyat-9-maya-1038997846.html
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вов, гудаута, юво
Российские военнослужащие проедут маршем по улицам Гудауты 9 Мая
11:30 08.05.2022 (обновлено: 11:46 08.05.2022)
77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне отметят праздничными мероприятиями во всех городах и районах Абхазии.
СУХУМ, 8 мая - Sputnik. В День Победы военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии проедут по улицам Гудауты под музыку военных лет, сообщает пресс-служба ЮВО.
Колонна грузовых автомобилей КамАЗ в составе военнослужащих с пулеметами и винтовками в руках и Знаменем Победы проедет под песни: "Жди меня", "В лесу прифронтовом", "Вечер на рейде", "День Победы", "Вот солдаты идут" и другие.
Также 9 мая военнослужащие ЮВО совместно с военнослужащими Минобороны Абхазии примут участие в шествии Победы на набережной Сухума.