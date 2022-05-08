https://sputnik-abkhazia.ru/20220508/salyut-v-chest-dnya-pobedy-zapustyat-v-sukhume-9-maya-1039014719.html

Салют в честь Дня Победы запустят в Сухуме 9 Мая

Салют в честь Дня Победы запустят в Сухуме 9 Мая

В столице Абхазии и в районах в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с 6 мая проходят праздничны мероприятия. 08.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-08T19:20+0300

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СУХУМ, 8 мая – Sputnik. Праздничный салют будет запущен с сухумского морпорта 9 Мая в 22:00, сообщает администрация столицы. В Сухуме к 9 Мая будет насыщенная культурная и спортивная программа.Торжественная церемония возложения цветов и памятный митинг у памятника Неизвестному солдату пройдут 9 Мая в 9:30.В 11:00 на набережной Махаджиров начнется торжественный марш парадных расчетов, выступление почетного караула СВОКУ.В 11:40 на площади Свободы стартует марш “Бессмертного полка”.А уже в 11:50 учащиеся столичных школ торжественным маршем пройдут от набережной Махаджиров к памятнику Неизвестному солдату.В 11:00 в центральном павильоне “Гума” откроется фотоэкспозиция “Наша память”.А в 13:00 в Центральном выставочном зале Сухума откроется выставка известных абхазских мастеров второй половины ХХ века. Экспозиция будет открыта для посещения до 15 мая.С 13:00 до 15:00 на набережной Махаджиров на площади у Абхазского драматического театра будет проходить концерт с участием детских школ искусств. Запланирована также детская развлекательная программа. Здесь же выставят работы, учащихся художественной школы и школы искусств.В 15:00 на набережной у колоннады откроются любительские турниры по шахматам, шашкам, домино и настольному теннису.В 16:00 на площади Сергея Багапш состоится еще один праздничный концерт. А в 17:00 на платформе “Гума” прочтут стихи о Победе.В 18:00 на стадионе “Динамо” ветераны Отечественной войны народа Абхазии проведут футбольные матчи.На платформе “Гума” в 18:00 реконструируют городскую атмосферу 9 мая 1945 года. Приедет "поезд Победы". Мероприятие называется “В 6 часов вечера после войны”.Позже, в 19:30 там же будет показ советских фильмов.9 мая в 13:00 у “Дома Москвы” стартует и велопробег “Спасибо за Победу”. Его участники проедут маршрут Сухум-Гулрыпш-Сухум.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220507/bessmertnyy-polk-kontserty-i-kinopokazy-kak-v-abkhazii-otmetyat-9-maya-1038997846.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220508/muzyka-pobedy-kamernyy-orkestr-abkhazii-provel-kontsert-v-preddverii-9-maya-1039013631.html

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