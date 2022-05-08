https://sputnik-abkhazia.ru/20220508/valentina-shulgina-banderovtsev-nado-unichtozhat-inache-oni-razbredutsya-1039003013.html

Валентина Шульгина: бандеровцев надо уничтожать, иначе они "разбредутся"

Валентина Шульгина: бандеровцев надо уничтожать, иначе они "разбредутся"

Валентина Шульгина - единственная участница Сталинградской битвы, проживающая в Абхазии. 08.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Бандеровцев надо уничтожать, иначе они "разбредутся", как это было после окончания Великой Отечественной войны, сказала в интервью РИА Новости Валентина Шульгина.Единственной участнице Сталинградской битвы, которая живет в Сухуме, в этом году исполнилось 100 лет.По ее мнению, основной причиной зарождения нацизма на Украине является допущенная советскими властями ошибка, из-за которой бандеровцы остались живы. "Их не уничтожали - распустили, разошлись, разбежались. А сейчас они поняли, что надо опять начинать то, что было. Вот и начали. Они разбрелись по всему Союзу, по всей Украине и творят, что хотят", - отметила ветеран.Валентина Шульгина – ветеран Великой Отечественной войны, участник битвы за Сталинград, кавалер двух орденов Красной звезды и медали "За отвагу" за участие в Курской битве.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/vek-zhivi-vek-trudis-valentine-shulginoy-ispolnilos-100-let-1037235949.html

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