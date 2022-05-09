Абхазская диаспора приняла участие в акции "Бессмертный полк" в Москве

СУХУМ, 9 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Московская абхазская диаспора приняла участие в акции “Бессмертный полк” в российской столице, рассказала корреспонденту Sputnik советник-посланник посольства Абхазии в России Татьяна Гулиа.По ее словам, более 50 представителей абхазской диаспоры с флагами и портретами героев войны прошли по улицам Москвы.Гулиа призналась, что ей нравится атмосфера одновременно и торжественная, и радостная, и грустная.“Все идут в едином праздничном порыве, причем никто никого не организовывает, как, например, это бывало во времена, когда мы от школы или института ходили на демонстрации. Люди сами пришли, все доброжелательны, все друг друга поздравляют. Прекрасная атмосфера”, - отметила она.Сама Татьяна Гулиа участвовала в акции с портретом своего дяди Владимира Гулиа (сын Народного поэта Абхазии Дмитрия Иосифовича Гулиа - прим.). Он пропал без вести на полях Великой Отечественной войны.Представители Посольства Абхазии в России приняли участие также в возложении цветов у монумента Победы на Поклонной горе и в Параде Победы на Красной площади.
СУХУМ, 9 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Московская абхазская диаспора приняла участие в акции “Бессмертный полк” в российской столице, рассказала корреспонденту Sputnik советник-посланник посольства Абхазии в России Татьяна Гулиа.
По ее словам, более 50 представителей абхазской диаспоры с флагами и портретами героев войны прошли по улицам Москвы.
“В акции мы не впервые принимаем участие, но это был первый “Бессмертный полк” после двухлетнего перерыва, обусловленного коронавирусной пандемией. Мы традиционно собрались на площади возле метро Белорусская, и с флагом пошли по Тверской к Красной площади. Несмотря на довольно холодную погоду и временами дождливую, народа было очень много. Люди приходили и пожилые, и молодежь, и с маленькими детьми. Это действительно дань уважения своим героям”, - подчеркнула Гулиа.
Гулиа призналась, что ей нравится атмосфера одновременно и торжественная, и радостная, и грустная.
“Все идут в едином праздничном порыве, причем никто никого не организовывает, как, например, это бывало во времена, когда мы от школы или института ходили на демонстрации. Люди сами пришли, все доброжелательны, все друг друга поздравляют. Прекрасная атмосфера”, - отметила она.