https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/abkhazskaya-diaspora-prinyala-uchastie-v-aktsii-bessmertnyy-polk-v-moskve-1039033654.html

Абхазская диаспора приняла участие в акции "Бессмертный полк" в Москве

Абхазская диаспора приняла участие в акции "Бессмертный полк" в Москве

СУХУМ, 9 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Московская абхазская диаспора приняла участие в акции “Бессмертный полк” в российской столице, рассказала... 09.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-09T19:37+0300

2022-05-09T19:37+0300

2022-05-09T19:58+0300

в абхазии

вов

москва

диаспора

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/09/1039031282_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_24fb97d66a456e8ceff588aae5eca663.jpg

СУХУМ, 9 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Московская абхазская диаспора приняла участие в акции “Бессмертный полк” в российской столице, рассказала корреспонденту Sputnik советник-посланник посольства Абхазии в России Татьяна Гулиа.По ее словам, более 50 представителей абхазской диаспоры с флагами и портретами героев войны прошли по улицам Москвы.Гулиа призналась, что ей нравится атмосфера одновременно и торжественная, и радостная, и грустная.“Все идут в едином праздничном порыве, причем никто никого не организовывает, как, например, это бывало во времена, когда мы от школы или института ходили на демонстрации. Люди сами пришли, все доброжелательны, все друг друга поздравляют. Прекрасная атмосфера”, - отметила она.Сама Татьяна Гулиа участвовала в акции с портретом своего дяди Владимира Гулиа (сын Народного поэта Абхазии Дмитрия Иосифовича Гулиа - прим.). Он пропал без вести на полях Великой Отечественной войны.Представители Посольства Абхазии в России приняли участие также в возложении цветов у монумента Победы на Поклонной горе и в Параде Победы на Красной площади.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/parad-bessmertnyy-polk-i-muzyka-pobedy-sukhum-otmechaet-9-maya-1039026422.html

москва

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вов, москва, диаспора, абхазия