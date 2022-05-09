"АиааираZы!" - "Za Победу!": ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. В честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на стадионе "Динамо" в Сухуме состоялся товарищеский футбольный матч между ветеранами восточного и западного фронтов - участниками Отечественной войны народа Абхазии. Приветствуя участников матча и зрителей, заместитель главы администрации Сухума Автандил Сурманидзе пожелал всем мира и благополучия. Президент национального олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба также поблагодарил ветеранов войны за участие в товарищеской игре. Президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба поздравил всех с Днем Победы в Великой Отечественной войне и отметил, что ветераны Отечественной войны народа Абхазии также, как и их предки, встали на защиту страны в сложный период. Один тайм длился не 45 минут как обычно, а 15, также для удобства ветеранов размеры футбольного поля сократили. Товарищеская игра закончилась со счетом 5:2 в пользу ветеранов западного фронта.
Игра проходила под лозунгом "АиааираZы!" - "Za Победу!".
СУХУМ, 8 мая - Sputnik. В честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на стадионе "Динамо" в Сухуме состоялся товарищеский футбольный матч между ветеранами восточного и западного фронтов - участниками Отечественной войны народа Абхазии.
Приветствуя участников матча и зрителей, заместитель главы администрации Сухума Автандил Сурманидзе пожелал всем мира и благополучия.
"Фашизм, с которым боролись наши предки, стал поднимать голову, вы видите, что происходит на Украине. Но мы уверены, что все будет хорошо. В сегодняшнем матче не будет проигравших, всем желаю успехов", - подчеркнул он.
Президент национального олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба также поблагодарил ветеранов войны за участие в товарищеской игре.
Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая
Президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба поздравил всех с Днем Победы в Великой Отечественной войне и отметил, что ветераны Отечественной войны народа Абхазии также, как и их предки, встали на защиту страны в сложный период.