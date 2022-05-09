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"АиааираZы!" - "Za Победу!": ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая
"АиааираZы!" - "Za Победу!": ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая
Игра проходила под лозунгом "АиааираZы!" - "Za Победу!". 09.05.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 мая - Sputnik. В честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на стадионе "Динамо" в Сухуме состоялся товарищеский футбольный матч между ветеранами восточного и западного фронтов - участниками Отечественной войны народа Абхазии. Приветствуя участников матча и зрителей, заместитель главы администрации Сухума Автандил Сурманидзе пожелал всем мира и благополучия. Президент национального олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба также поблагодарил ветеранов войны за участие в товарищеской игре. Президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба поздравил всех с Днем Победы в Великой Отечественной войне и отметил, что ветераны Отечественной войны народа Абхазии также, как и их предки, встали на защиту страны в сложный период. Один тайм длился не 45 минут как обычно, а 15, также для удобства ветеранов размеры футбольного поля сократили. Товарищеская игра закончилась со счетом 5:2 в пользу ветеранов западного фронта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/1039030007.html
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футбол, вов, сухум, спорт, абхазия, овна

"АиааираZы!" - "Za Победу!": ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

20:21 09.05.2022 (обновлено: 20:25 09.05.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук В честь 77-й годовщины Победы в ВОВ, на стадионе "Динамо" в Сухуме состоялся товарищеский футбольный матч между ветеранами восточного фронта и ветеранами западного фронта
В честь 77-й годовщины Победы в ВОВ, на стадионе Динамо в Сухуме состоялся товарищеский футбольный матч между ветеранами восточного фронта и ветеранами западного фронта - Sputnik Абхазия, 1920, 09.05.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Игра проходила под лозунгом "АиааираZы!" - "Za Победу!".
СУХУМ, 8 мая - Sputnik. В честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на стадионе "Динамо" в Сухуме состоялся товарищеский футбольный матч между ветеранами восточного и западного фронтов - участниками Отечественной войны народа Абхазии.
Приветствуя участников матча и зрителей, заместитель главы администрации Сухума Автандил Сурманидзе пожелал всем мира и благополучия.

"Фашизм, с которым боролись наши предки, стал поднимать голову, вы видите, что происходит на Украине. Но мы уверены, что все будет хорошо. В сегодняшнем матче не будет проигравших, всем желаю успехов", - подчеркнул он.

Президент национального олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба также поблагодарил ветеранов войны за участие в товарищеской игре.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

Президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба поздравил всех с Днем Победы в Великой Отечественной войне и отметил, что ветераны Отечественной войны народа Абхазии также, как и их предки, встали на защиту страны в сложный период.
Праздничный парад прошел на набережной Сухума - Sputnik Абхазия, 1920, 09.05.2022
В Абхазии
Со знаменами в руках: парад Победы в Сухуме
19:42
Один тайм длился не 45 минут как обычно, а 15, также для удобства ветеранов размеры футбольного поля сократили.
Товарищеская игра закончилась со счетом 5:2 в пользу ветеранов западного фронта.
В Абхазии
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