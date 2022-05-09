https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/aiaairazy---za-pobedu-veterany-ovna-proveli-futbolnyy-match-v-chest-9-maya-1039036232.html

"АиааираZы!" - "Za Победу!": ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

"АиааираZы!" - "Za Победу!": ветераны ОВНА провели футбольный матч в честь 9 Мая

Игра проходила под лозунгом "АиааираZы!" - "Za Победу!". 09.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-09T20:21+0300

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СУХУМ, 8 мая - Sputnik. В честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на стадионе "Динамо" в Сухуме состоялся товарищеский футбольный матч между ветеранами восточного и западного фронтов - участниками Отечественной войны народа Абхазии. Приветствуя участников матча и зрителей, заместитель главы администрации Сухума Автандил Сурманидзе пожелал всем мира и благополучия. Президент национального олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба также поблагодарил ветеранов войны за участие в товарищеской игре. Президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба поздравил всех с Днем Победы в Великой Отечественной войне и отметил, что ветераны Отечественной войны народа Абхазии также, как и их предки, встали на защиту страны в сложный период. Один тайм длился не 45 минут как обычно, а 15, также для удобства ветеранов размеры футбольного поля сократили. Товарищеская игра закончилась со счетом 5:2 в пользу ветеранов западного фронта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/1039030007.html

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футбол, вов, сухум, спорт, абхазия, овна