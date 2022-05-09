https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/aktsiya-bessmertnyy-polk-proshla-v-sukhume-1039025980.html
Акция "Бессмертный полк" прошла в Сухуме
Акция "Бессмертный полк" прошла в Сухуме
Акция "Бессмертный полк" прошла в День Победы в Сухуме, Гудауте, Ткуарчале, Очамчыре и Гагре. Организаторы – Русский Дом в Сухуме, Государственный музей Боевой... 09.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-09T13:35+0300
2022-05-09T13:35+0300
2022-05-09T13:35+0300
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СУХУМ, 9 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Акция "Бессмертный полк" прошла в Сухуме в День Победы 9 Мая. В этом году в акции приняли участие несколько сотен человек. Участники собрались в парке у Площади Свободы, затем полк прошел по улице Гулиа, проспекту Леона, вышел на Набережную Махаджиров, акция закончилась у Памятника Неизвестному солдату. Жительница Сухума Анна Григорян впервые приняла участие в акции. По ее словам, необходимо чтить память ветеранов и передавать их истории через поколения. Анна прошла в полку с портретом прадеда Левона Саланджяна, который погиб в 21 год под Туапсе. По словам девушки, вся информация о нем и его однополчанах из Абхазии обрывается 10 октября 1942 года. Семья предполагает, что он погиб от снаряда. "Когда-то его сослуживец рассказал бабушке, что он проявил себя в бою героически и погиб. Но бабушка в это верить не хотела, поэтому эта тема была под запретом", - добавила девушка. В акции приняли участие и маленькие жители города. Семилетний Нар Хашиг нес портреты своих прадедов Тараща Цикутания и Ивана Аргун, которые дошли до Берлина и были удостоены высоких наград. "Они защищали нашу Родину ради нас, чтобы было будущее без войны", - сказал он. Впервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов. Около шести тысяч человек вышли на центральную улицу города с двумя тысячами фотографий участников Великой Отечественной войны. Впервые акция "Бессмертный полк" в Абхазии была проведена 30 сентября 2016 года. В ней участвовало около двух с половиной тысяч человек. Жители Абхазии прошли по улицам Сухума от Красного моста до площади Свободы с фотографиями своих родственников, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии и после нее от полученных ран.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/prazdnichnyy-parad-proshel-na-naberezhnoy-sukhuma-1039022483.html
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вов, сухум, бессмертный полк, абхазия
Акция "Бессмертный полк" прошла в Сухуме
Акция "Бессмертный полк" прошла в День Победы в Сухуме, Гудауте, Ткуарчале, Очамчыре и Гагре. Организаторы – Русский Дом в Сухуме, Государственный музей Боевой славы имени Владислава Ардзинба при поддержке Посольства России в Абхазии и администраций районов.
СУХУМ, 9 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Акция "Бессмертный полк" прошла в Сухуме в День Победы 9 Мая.
В этом году в акции приняли участие несколько сотен человек. Участники собрались в парке у Площади Свободы, затем полк прошел по улице Гулиа, проспекту Леона, вышел на Набережную Махаджиров, акция закончилась у Памятника Неизвестному солдату.
Жительница Сухума Анна Григорян впервые приняла участие в акции. По ее словам, необходимо чтить память ветеранов и передавать их истории через поколения.
Анна прошла в полку с портретом прадеда Левона Саланджяна, который погиб в 21 год под Туапсе. По словам девушки, вся информация о нем и его однополчанах из Абхазии обрывается 10 октября 1942 года. Семья предполагает, что он погиб от снаряда.
"Когда-то его сослуживец рассказал бабушке, что он проявил себя в бою героически и погиб. Но бабушка в это верить не хотела, поэтому эта тема была под запретом", - добавила девушка.
В акции приняли участие и маленькие жители города. Семилетний Нар Хашиг нес портреты своих прадедов Тараща Цикутания и Ивана Аргун, которые дошли до Берлина и были удостоены высоких наград.
"Они защищали нашу Родину ради нас, чтобы было будущее без войны", - сказал он.
Впервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов. Около шести тысяч человек вышли на центральную улицу города с двумя тысячами фотографий участников Великой Отечественной войны.
Впервые акция "Бессмертный полк" в Абхазии была проведена 30 сентября 2016 года. В ней участвовало около двух с половиной тысяч человек. Жители Абхазии прошли по улицам Сухума от Красного моста до площади Свободы с фотографиями своих родственников, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии и после нее от полученных ран.