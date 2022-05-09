https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/prazdnichnyy-parad-proshel-na-naberezhnoy-sukhuma-1039022483.html
Праздничный парад прошел на набережной Сухума
Праздничный парад прошел на набережной Сухума
На сегодняшний день в Абхазии 20 ветеранов. На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 55 тысяч жителей республики. 09.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-09T11:17+0300
2022-05-09T11:17+0300
2022-05-09T11:29+0300
в абхазии
парад победы
вов
сухум
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/09/1039023209_0:84:1599:983_1920x0_80_0_0_c039f490e5c8ef9d61b490160f824f4f.jpg
СУХУМ, 9 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. На Набережной Сухума у памятника Неизвестному солдату состоялось торжественное прохождение парадных расчетов, посвященное 77-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В торжественном марше приняли участие парадные расчеты Министерства обороны Абхазии, седьмой российской военной базы, пограничного управления ФСБ России в Абхазии. Марш сопровождался военной музыкой в исполнении сводного военного духового оркестра.Командовал парадом первый заместитель министра обороны Абхазии Беслан Цвижба, принимал - министр обороны республики Владимир Ануа. У памятника Неизвестному солдату были развернуты палатки для полевой кухни, все желающие могут попробовать солдатскую кашу, выпить чай или поднять фронтовые сто грамм в честь 77-й годовщины Победы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/rukovodstvo-abkhazii-vozlozhilo-tsvety-k-pamyatniku-neizvestnomu-soldatu-1039021036.html
сухум
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/09/1039023209_89:0:1510:1066_1920x0_80_0_0_e7ad41491a6061dbdae1dc8e6fe276f6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
парад победы, вов, сухум, абхазия
Праздничный парад прошел на набережной Сухума
11:17 09.05.2022 (обновлено: 11:29 09.05.2022)
На сегодняшний день в Абхазии 20 ветеранов. На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 55 тысяч жителей республики.
СУХУМ, 9 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. На Набережной Сухума у памятника Неизвестному солдату состоялось торжественное прохождение парадных расчетов, посвященное 77-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В торжественном марше приняли участие парадные расчеты Министерства обороны Абхазии, седьмой российской военной базы, пограничного управления ФСБ России в Абхазии.
Марш сопровождался военной музыкой в исполнении сводного военного духового оркестра.
Командовал парадом первый заместитель министра обороны Абхазии Беслан Цвижба, принимал - министр обороны республики Владимир Ануа.
У памятника Неизвестному солдату были развернуты палатки для полевой кухни, все желающие могут попробовать солдатскую кашу, выпить чай или поднять фронтовые сто грамм в честь 77-й годовщины Победы.