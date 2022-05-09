https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/prazdnichnyy-parad-proshel-na-naberezhnoy-sukhuma-1039022483.html

Праздничный парад прошел на набережной Сухума

Праздничный парад прошел на набережной Сухума

На сегодняшний день в Абхазии 20 ветеранов. На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 55 тысяч жителей республики. 09.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-09T11:17+0300

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2022-05-09T11:29+0300

в абхазии

парад победы

вов

сухум

абхазия

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СУХУМ, 9 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. На Набережной Сухума у памятника Неизвестному солдату состоялось торжественное прохождение парадных расчетов, посвященное 77-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В торжественном марше приняли участие парадные расчеты Министерства обороны Абхазии, седьмой российской военной базы, пограничного управления ФСБ России в Абхазии. Марш сопровождался военной музыкой в исполнении сводного военного духового оркестра.Командовал парадом первый заместитель министра обороны Абхазии Беслан Цвижба, принимал - министр обороны республики Владимир Ануа. У памятника Неизвестному солдату были развернуты палатки для полевой кухни, все желающие могут попробовать солдатскую кашу, выпить чай или поднять фронтовые сто грамм в честь 77-й годовщины Победы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/rukovodstvo-abkhazii-vozlozhilo-tsvety-k-pamyatniku-neizvestnomu-soldatu-1039021036.html

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парад победы, вов, сухум, абхазия