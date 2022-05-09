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Ашуба: новое поколение молодежи Абхазии готово обеспечить мир и безопасность государства
Ашуба: новое поколение молодежи Абхазии готово обеспечить мир и безопасность государства
В Абхазии 9 Мая проходят праздничные мероприятия в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. 09.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-09T18:31+0300
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СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы и подчеркнул, что новое поколение молодежи Абхазии готово обеспечить мир и безопасность государства.Многие из воинов Великой Отечественной войны положили жизнь на алтарь победы. Он подчеркнул, что многие положили жизнь на алтарь победы в Великой Отечественной войне. "Накануне 9 Мая мы вспоминаем близких, с оружием в руках защищавших Родину от немецко-фашистских захватчиков, чувствуем свою сопричастность с ее героической историей и выражаем искреннее уважение поколению победителей", - добавил Ашуба. На сегодняшний день в Абхазии проживают 20 ветеранов. На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 55 тысяч жителей республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/rukovodstvo-abkhazii-vozlozhilo-tsvety-k-pamyatniku-neizvestnomu-soldatu-1039021036.html
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Ашуба: новое поколение молодежи Абхазии готово обеспечить мир и безопасность государства
В Абхазии 9 Мая проходят праздничные мероприятия в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы и подчеркнул, что новое поколение молодежи Абхазии готово обеспечить мир и безопасность государства.
Многие из воинов Великой Отечественной войны положили жизнь на алтарь победы.
"Кровь предков-победителей помогла нам выстоять под напором грузинской агрессии в 1992–1993 годах. И сегодня новое поколение молодежи Республики Абхазия готово обеспечить мир и безопасность государства", - отметил спикер.
Он подчеркнул, что многие положили жизнь на алтарь победы в Великой Отечественной войне.
"Накануне 9 Мая мы вспоминаем близких, с оружием в руках защищавших Родину от немецко-фашистских захватчиков, чувствуем свою сопричастность с ее героической историей и выражаем искреннее уважение поколению победителей", - добавил Ашуба.
На сегодняшний день в Абхазии проживают 20 ветеранов. На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 55 тысяч жителей республики.