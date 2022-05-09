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Аслан Бжания поздравил Алана Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии
Аслан Бжания поздравил Алана Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии
В воскресенье 8 мая в Южной Осетии состоялся второй тур выборов президента, по итогам которого победу одержал Алан Гаглоев. 09.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-09T19:20+0300
2022-05-09T19:20+0300
2022-05-09T19:29+0300
в абхазии
южная осетия
президент
аслан бжания
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СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Алана Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Бжания выразил надежду, что деятельность Гаглоева на президентском посту будет способствовать развитию взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества на благо народов Абхазии и Южной Осетии.В воскресенье 8 мая в Южной Осетии состоялся второй тур выборов президента. Кандидат от партии "Ныхас" Алан Гаглоев лидирует во втором туре выборов президента Южной Осетии с 54,2%, опережая действующего главу республики Анатолия Бибилова, сообщил Центризбирком республики после обработки более 97% протоколов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/tsik-yuzhnoy-osetii-oglasil-rezultaty-po-itogam-obrabotki-97-byulleteney-1039025050.html
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Аслан Бжания поздравил Алана Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии
19:20 09.05.2022 (обновлено: 19:29 09.05.2022)
В воскресенье 8 мая в Южной Осетии состоялся второй тур выборов президента, по итогам которого победу одержал Алан Гаглоев.
СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Алана Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Ваша победа является свидетельством поддержки народа и надежд на новые достижения. Убежден, что узы крепкой дружбы между нашими братскими республиками и впредь будут залогом укрепления абхазо-югоосетинских отношений", - говорится в сообщении.
Бжания выразил надежду, что деятельность Гаглоева на президентском посту будет способствовать развитию взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества на благо народов Абхазии и Южной Осетии.
В воскресенье 8 мая в Южной Осетии состоялся второй тур выборов президента. Кандидат от партии "Ныхас" Алан Гаглоев лидирует во втором туре выборов президента Южной Осетии с 54,2%, опережая действующего главу республики Анатолия Бибилова, сообщил Центризбирком республики после обработки более 97% протоколов.