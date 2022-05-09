https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/aslan-bzhaniya-pozdravil-alana-gagloeva-s-izbraniem-na-post-prezidenta-yuzhnoy-osetii-1039033529.html

Аслан Бжания поздравил Алана Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии

Аслан Бжания поздравил Алана Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии

В воскресенье 8 мая в Южной Осетии состоялся второй тур выборов президента, по итогам которого победу одержал Алан Гаглоев. 09.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-09T19:20+0300

2022-05-09T19:20+0300

2022-05-09T19:29+0300

в абхазии

южная осетия

президент

аслан бжания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/09/1039033502_0:145:3122:1901_1920x0_80_0_0_fe80ad35564699f77a5d3ad57cf83cc4.jpg

СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Алана Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Бжания выразил надежду, что деятельность Гаглоева на президентском посту будет способствовать развитию взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества на благо народов Абхазии и Южной Осетии.В воскресенье 8 мая в Южной Осетии состоялся второй тур выборов президента. Кандидат от партии "Ныхас" Алан Гаглоев лидирует во втором туре выборов президента Южной Осетии с 54,2%, опережая действующего главу республики Анатолия Бибилова, сообщил Центризбирком республики после обработки более 97% протоколов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/tsik-yuzhnoy-osetii-oglasil-rezultaty-po-itogam-obrabotki-97-byulleteney-1039025050.html

южная осетия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

южная осетия, президент, аслан бжания